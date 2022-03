Horóscopo Infobae: conoce a los 5 signos más miedosos del zodiaco

(Getty Images)

El día en que nacemos además de darnos nuestra fecha de cumpleaños también nos otorgará un signo zodiacal. De acuerdo a la astrología, según el signo que nos rija podemos tener ciertas características y cualidades en nuestra personalidad.

Una de las características que es innata de una persona es el miedo, sin embargo, no sólo nos referimos a miedos como a la oscuridad o las alturas. También hay otro tipo de miedos que pueden dictar la manera en la que nos manejamos por la vida, por lo que es importante reconocerlos. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo a tomar decisiones, etc. A pesar de que son poco comunes de mencionar, estos son miedos válidos que afectan la forma en la que vivimos.

Si quieres conocer cuáles son los signos más miedosos del horóscopo, continúa leyendo la siguiente nota.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Las personas bajo el signo de Cáncer suelen ser las más miedosas, ya que el pánico al fracaso los paraliza a la hora de hacer las cosas. Esto provoca que no se animen a enfrentar los problemas y prefieren dejar que todo fluya. Son individuos muy sensibles, protectores, desconfiados, inseguros, indecisos.

Según la astrología, los Cáncer son personas que luchan por lo que quieren, ya sean personas o cosas. Además suelen sufrir de miedo constante a perder sus relaciones, lo cuál los frustra y se pueden volver muy introvertidos.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

A los del signo de Tauro, la cabeza es la que les juega una mala pasada. Son de sobre pensar mucho las cosas, y esto los hace tener miedo a los cambios en sus vidas

En el lado positivo, los Tauro saben esforzarse para salir adelante ante cualquier problema. Sin embargo, que algo cambie en su rutina o se reprograme alguna fecha en su agenda los espanta, esto los convierte en personas nerviosas por el solo hecho de que exista la posibilidad de que su vida sea un desastre.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Los Piscis suelen ser pésimos para tomar decisiones, es más esto les da terror. Son bastante inseguros y eso los vuelve indecisos, por lo que les resulta difícil decidirse por algo.

Además, suelen coincidir con los puntos de vista de todo el mundo y esto los puede hacer sentir confundidos y hasta un poco perdidos en asuntos importantes en lo que necesitan elegir una opción. El hecho de que sean poco firmes, los puede hacer perder oportunidades importantes

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Al contrario de los Piscis, este signo es bastante reflexivo a la hora de tomar una decisión. Se toman el tiempo necesario para poder saber cuál es la opción correcta y prefiere demorarse un un poco en decidir, antes que llegar a una respuesta equivocada. El mayor miedo de los Virgo recae en pensar que la segunda opción sea mejor que la primera.

Los regidos bajo este signo suelen ser descrito como personas analíticas, prácticas y exactas.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Los nacidos bajo el signo de Aries suelen ser personas muy demandantes. Si bien tienen coraje en todo y parecen no tenerle temor a nada ni nadie, su mayor temor es estar pendiente de cómo actúa el otro para ser mejor.

Esto provoca que no actúen con total libertad y los lleva a no poder pensar adecuadamente una decisión y en el bien de los demás. No les gusta sentir frustración y les aterra pensar que puede aparecer alguien que sea mejor que ellos.

