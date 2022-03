Julio César Uribe se quebró al recordar el juramento que le hizo a su madre (Foto: captura video Trome | Twitter)

Julio César Uribe, exjugador de la selección peruana y Sporting Cristal, evocó pasajes de su infancia, la vivencia con su madre Esperanza Flores y se emocionó al recordar el juramento que le hizo en vida.

Julio César Uribe participó de una entrevista en el programa ‘La fe de ‘Cuto’ del diario Trome con Luis Guadalupe en la conducción dio detalles de sus inicios en el fútbol, las carencias económicas, como salió adelante y ponderó la educación que le dio su madre Esperanza Flores.“

“Mientras viva, voy a estar como tú me quieres ver, siempre fuerte y feliz”

“Hoy se utiliza mucho el aprendizaje. Se repite aprendizaje permanentemente y uno parece que no aprendiera nada. Con tanta información se debería evolucionar, pero en cambio involucionamos. Hay un contrasentido terrible, histórico en todo lo que significa el país. Cuando hacía ‘palomilladas’ yo me metía debajo de la cama y decía mi mamá ‘acá no se va a meter’. Levantaba la cama con un brazo y con el otro el chicote (látigo) el ‘San Martín’, que era en su época y en su forma la manera de corregir para que uno sea correcto y mi madre no se equivocó”, inicio el relato Julio César Uribe.

“La madre es la Diosa, uno no concibe, pero hay de todo, hijos, buenos, malos y regulares, e hijos que no merecen ser hijos tampoco. Mi madre fue mi Diosa y lo será siempre. Mi madre fue papá y mamá. Si uno se conserva aceptablemente bien y fuerte. Es porque tiene siempre en mente lo que tu madre ha querido siempre para ti. Verte siempre feliz y fuerte. Fue un juramento a mi madre. Yo le dije que mientras viva, voy a estar como tú me quieres ver, como tu hubieses querido verme siempre y las madres siempre te quieren ver fuerte y feliz. Yo honro (juramento) y voy a estar siempre fuerte hasta que este con vida para honrar a mi madre, y obviamente también a mi familia. Soy emotivo con lo que amo y muy duro cuando intento ayudar. Ese es el Julio César Uribe que mucha gente no conoce. Mi madre es mi diosa. Será siempre mi diosa”, recordó con emoción Uribe, mientras su voz se quebraba al mencionar a su madre. Hizo una breve pausa, recuperó el aliento y prosiguió.

Julio César Uribe tuvo emotivas palabras para su madre Esperanza Flores en el programa ‘La fe de Cuto’

EL RECUERDO DE SU PADRE

Julio César Uribe también se refirió a su padre Máximo Uribe y como las enseñanzas de su madre le permitieron valorar su condición de hijo, pese a su ausencia en el hogar. El ‘Diamante’ reveló que tuvo un gesto generoso con su progenitor cuando estaba en su mejor momento como futbolista en el Cagliari de Italia (1982-1985).

“Mi padre se separó de mi madre cuando yo tenía 12 años. Pero fíjate, yo a mi padre lo invité a Italia en 1982 y en una conversación de padre a hijo, yo tenía 24 años, le dije yo creo que tu no has sido buen padre, pero yo siempre quiero ser buen hijo, y como siempre quiero ser un buen hijo te he invitado para que disfrutes esta etapa de mi vida. Se emocionó, y me dijo que no pensaba que podía llegar tan alto por las limitaciones en las que me tocó crecer. Nunca he dejado de tener en mi mente, ser un buen hijo y no calificar a mis padres. Mi padre no supo ser buen padre, pero igual lo premie. Yo quería ser siempre buen hijo”, reflexionó Julio César Uribe.

