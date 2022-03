Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno amplía medida por 45 días, a partir del 20 de marzo

La prórroga entrará en vigencia el 20 de marzo. | Foto: REUTERS/Sebastián Castañeda

El Poder Ejecutivo amplió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 45 días calendarios. Esto para controlar la ola delictiva en ambas jurisdicciones. Lo oficializaron mediante el Decreto Supremo 025-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de marzo.

Esto quiere decir que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) continuarán apoyando a la Policía Nacional (PNP) en el patrullaje de las calles. Además, la prórroga regirá a partir del domingo 20 de marzo.

Este estado de emergencia en Lima y Callao inició el 3 de febrero por 45 días. Durante los primeros 18 días, la PNP detuvo a más de 4 mil personas.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Esta es una medida constitucional que puede ser decretada por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.

Se le declara cuando se registra “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. El artículo 137 de la Constitución indica que no puede exceder los 60 días y de requerirse, se prorroga mediante un nuevo decreto.

Durante el periodo fijado para Lima y el Callao, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales - comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

QUÉ PASA SI ME INTERVIENEN

El Decreto Supremo da a conocer detalles sobre la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas: Esta intervención se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.

Asimismo se ha autorizado la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, el mismo que se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.

DERECHOS QUE SE SUSPENDEN

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

