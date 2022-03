Diego Rebagliati y el Perú vs. Uruguay: “Si repetimos el partido de Colombia, de no tener la pelota, vamos a perder”

Diego Rebagliati advirtió a la selección peruana sobre el juego que debe tener ante 'La Celeste' en Montevideo.

La selección peruana se medirá ante su similar de Uruguay en un encuentro válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario que podría definir el futuro de ambos equipos con miras al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Diego Rebagliati comentó acerca del juego que debe tener la ‘bicolor’ en este duelo para conseguir un buen resultado de visita .

Primero que todo, el comentarista tocó este tema pero que guardó relación con un debate que venía sosteniendo en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ con José Chávarri. El asunto principal estuvo basado en que no siempre los equipos que salen campeones tienen la mayor posesión de la pelota. En eso pusieron como ejemplo a la Juventus de Italia, que en su liga sale campeón regularmente sin tener mucho el balón. A diferencia que en la actualidad, el Barcelona tiene más la pelota en España sin estar en los primeros lugares de su campeonato. Sin embargo, la creencia de Rebagliati iba por el lado de que los campeones son los que suelen tener más la posesión.

Es por ese motivo, que el comentarista deportivo aprovechó esta discusión para referirse al partido de Perú vs. Uruguay en Montevideo. “ Si repetimos el partido de Colombia, de no tener nunca la pelota, en Uruguay vamos a perder. Ese partido no se da 2 veces. Si nosotros no tenemos un poco más la pelota, y aceptando que Uruguay probablemente tenga más posesión que nosotros. Cuando digo que “nos defendemos con la pelota”, es un término más que una expresión literal. Hay un montón de jugadores que sin la pelota hacen movimientos para atacar, y hay muchas veces que tienes la pelota y la juegas para atrás. No siempre la juegas por atrás, para buscar por dónde atacar de nuevo, que esa es una de las maneras de jugar la pelota para atrás. A veces juegas para atrás porque es la única opción que tienes, y es un pase defensivo. Luego se la das al arquero y este la tira adelante”, declaró en el espacio de Movistar Deportes.

La respuesta de Chávarri ante esta premisa no se hizo esperar y sostuvo que si bien Perú tuvo la idea de jugar replegado ante Colombia en Barranquilla, fueron los mismos ‘cafeteros’ los que avanzaron sus líneas y presionaron a la ‘bicolor’ para tratar de ganar. “Allá no vamos a poder hacer lo mismo por una razón fundamental. Si bien es cierto que algunos de los jugadores declararon después del partido con Colombia que ellos habían salido a jugar de esa manera, Colombia metió a Perú atrás y Perú no buscó ese partido ”, afirmó.

Se generó un debate en el programa 'Al Ángulo' por el tema de la posesión de la pelota, algo que el comentarista deportivo aprovechó para hablar sobre la 'bicolor'. | Video: Movistar Deportes

PROPUESTA EN BARRANQUILLA

Efectivamente, desde los primeros minutos de aquel duelo con los colombianos en el Metropolitano de Barranquilla, los locales propusieron un juego muy intenso y fueron directamente al ataque. Radamel Falcao y James Rodríguez tuvieron ocasiones para marcar, pero no estuvieron finos en la definición. De hecho, esto fue una constante a lo largo de los 98 minutos que duró el compromiso. Esto provocó un enorme desgaste físico en los jugadores de la ‘bicolor’, quienes aprovecharon la única que tuvieron con Edison Flores para anotar el tanto de la victoria.

PANORAMA EN MONTEVIDEO

No obstante, ante ‘La Celeste’ el panorama sería distinto, ya que sus futbolistas no acostumbran a jugar bajo la posesión de la pelota y tienen una propuesta más directa. Es ahí donde la ‘blanquirroja’ debe aprovechar el buen pie de sus elementos para manejar el balón como bien saben y tener el control del juego . Habría una fuerte presión por parte de los hinchas locales, pero Ricardo Gareca es un entrenador que sabe transmitir esa tranquilidad para que sus jugadores se mantengan concentrados y atentos al partido. Todo se definirá el jueves 24 de marzo.

