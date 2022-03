Congreso de la República pone en riesgo las políticas de género, igualdad y autonomía reproductiva, afirma Promsex

(Getty Images)

Con 77 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el miércoles último la moción que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer, refiriéndose a todo ser humano desde el momento de su concepción.

La moción también plantea el “rechazo a la injerencia de Organismos No Gubernamentales y otras asociaciones que promueven el delito de aborto e ilícitos conexos mediante campañas anticonstitucionales, ilegales y atentatorias contra la vida del niño, por nacer arriesgando con ello también la vida y salud de su madre”.

Al respecto, Infobae consultó con Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) quien expone el panorama y el futuro incierto para los temas álgidos como la autonomía reproductiva.

-¿Qué opinión le genera la moción aprobada el miércoles pasado?

- Es muy lamentable porque es una resolución que ellos han planteado en dos niveles, por un lado declarar esta fecha como simbólica para el país, pero lo otro también incorpora el ataque a los organizaciones acusándolos de injerencia en las políticas públicas, que tienen que ver con una problemática tan sensible como el embarazo no deseado y el embarazo en niñas.

Cada avance de esas políticas significan un penoso recorrido para la ciudadanía, y para organizaciones como las nuestras que justamente estamos llamando permanentemente la atención para que esta realidad tenga un nivel de aplicación en el país que lamentablemente no tiene.

- En el actual Congreso oposición y oficialismo tienen al conservadurismo como punto en común. ¿Las políticas que menciona están en peligro?

- Estamos ante un Congreso mayoritario que tiene en su mira el tema de las contrarreformas. Los temas con mayor vulnerabilidad por parte de esta mayoría congresal, son las de políticas de género, igualdad de las personas, y autonomía reproductiva. Ahora más tememos de los consensos que de los disensos. Lo que está llevando a una debilidad democrática institucional son los consensos que se encuentran en las distintas vertientes políticas que hay en el Legislativo.

- ¿Cuál será la respuesta de Promsex?

- Estamos elaborando en este momento un pronunciamiento de rechazo y estamos convocando a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, particularmente de los derechos sexuales reproductivos, porque esto es un atentado. De hecho, vamos a tomar todas las medidas que nos correspondan, como organizaciones de la sociedad civil , porque se están haciendo acusaciones absolutamente falsas.

- El congresista Pedro Martínez (Acción Popular) dijo que un niño puede sanar las secuelas de una violación, pero nadie tiene derecho de quitarle la vida a un niño que está siendo concebido. ¿Cómo toma estas palabras?

- Ese tipo de opinión en realidad más coincide con los perpetradores y no con las víctimas . Justamente los perpetradores creen que no hacen daño, aquellos que violan a sus hijas, nietas, sobrinas, creen que este es un delito menor. Es más, aseguran que se trata de un tema privado y no reconocen el enorme daño que hacen.

En el Perú una de cada cinco niñas antes de cumplir los 15 años es víctima de violación. Y el 60% o 70% de esas víctimas se da en el entorno del hogar, por personas adultas que les triplican la edad y que muchas son responsables de los menores. De eso estamos hablando. Estamos espantados con el nivel de ignorancia y la falta de empatía.

- ¿Es correcto celebrar el Día del Niño por Nacer?

- Es una fecha simbólica que más bien alienta el odio hacia las mujeres, como si fueran enemigas de los fetos y su embarazo. Lo que no se reconoce es que muchas de estas mujeres, queriendo el embarazo, se ven obligadas a interrumpirlo por un posible daño a su salud. Entonces, en realidad es un discurso de odio disfrazado y que atenta contra la dignidad de las mujeres. ¿Qué pasa si es producto de una violación? A las mujeres se les exige sacrificios extremos que a nadie más se les exige .

- ¿Qué puede ocurrir si seguimos por este rumbo?

- Quieren asemejarnos a Honduras y El Salvador. Allá, cuando una mujer –según ellos– no ha cuidado adecuadamente de su embarazo y tiene una emergencia obstétrica, lo tratan como un tema criminal. Y en muchas emergencias obstétricas, las mujeres son sentenciadas a 30 o 35 años de cárcel. ¿Quiénes van a sufrir esa cárcel? Mujeres absolutamente pobres. Eso es un retroceso. Es casi un sistema talibán.

En tanto no se reconozcan las complicaciones en los embarazos, como los embarazos eptópicos, o los que son producto de una violación o las malformaciones fetales, se les obligará a las mujeres a llevar sus embarazos hasta las últimas consecuencias. Es un acto que ha sido calificado como tortura. A eso quieren asemejar el Perú, lo cual es tremendo.

