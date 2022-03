Programación de partidos de hoy, jueves 16 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - FC Barcelona v Galatasaray - Camp Nou, Barcelona, Spain - March 10, 2022 FC Barcelona's Pierre-Emerick Aubameyang in action with Galatasaray's Marcao REUTERS/Albert Gea

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Culmina la segunda parte de la tercera ronda de la Copa Libertadores con el encuentro entre The Strongest vs. U. Católica. Además hoy siguen los duelos de vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana con siete emocionantes duelos, sin duda uno de los más esperados es el enfrentamiento entre Juniors vs. La Equidad.

Además, hoy hay partidos por Eliminatorias Qatar 2022 en Oceanía con dos importantes enfrentamientos entre las selecciones de Islas Cook vs. Islas Salomón y Tahití vs. Vanuatu.

En Europa, se juegan los partidos de vuelta por los octavos de final de la Europa League con siete cotejos, los más esperadados son Bayern Leverkusen vs. Atalanta y Galatasaray vs. FC Barcelona. También, hay un duelo en la Premier League de Inglaterra entre Everton vs. Newcastle.

Terminan los cuarto de final de la Liga de Campeones CONCACAF con el partido entre León vs. Seattle Sounders de Raúl Ruidiaz.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y Sudamericana, el fútbol colombiano y venezolano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Liga BetPlay y la Liga Futve. Entre los enfrentamientos más esperados están el de Atlético Nacional vs. Jaguares FC en la Liga BetPlay y Zamora FC vs. UCV en la Liga Futve.

Eliminatorias Qatar 2022 – Oceanía

9:00 a.m. Islas Cook vs. Islas Salomón – Elevansports.com

12:00 p.m. Tahití vs. Vanuatu – Elevansports.com

Europa League

12:45 p.m. Bayern Leverkusen vs. Atalante – Star +, ESPN

12:45 p.m. Galatasaray vs. FC Barcelona – Star +, ESPN 2

12:45 p.m. AS Monaco vs. SC Braga – Star +, ESPN 3

12:45 p.m. Crvena Zvezda vs. Rangers FC – Star +

3:00 p.m. West Ham vs. Sevilla – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Eintrancht Frankfurt vs. Real Betis – Star +, ESPN

3:00 p.m. Lyon vs. FC Porto – Star +, ESPN 3

Europa Conference League

12:45 p.m. AZ Alkmaar vs. Bodo/Glimt – Star +

12:45 p.m. FC Basel vs. Marsella – Star +

12:45 p.m. Rennes vs. Leicester City – Star +

12:45 p.m. Kobenhavn vs. PSG – Star +

3:00 p.m. AS Roma vs. Vitesse – Star +

3:00 p.m. Feyenoord vs. Partizan – Star +

3:00 p.m. Gent vs. PAOK FC – Star +

3:00 p.m. LASK Linz vs. Slavia Praga – Star +

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. Everton vs. Newcastle – Star +

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Carabobo vs. Mineros Guayana – GolTV

6:15 p.m. Zamora FC vs. UCV – GolTV Play

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Antofagasta vs. Unión Española – DirecTV Sports en canales 610 y 619

5:15 p.m. La Guaira vs. Hermanos Colmenares – DirecTV Sports en canales 610 y 619

5:15 p.m. Guaierena vs. Nacional – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. Juniors vs. La Equidad – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. Cerro Largo vs. Montevideo Wanderers – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. Guabirá vs. Jorge Wilstermann – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. 9 de Octubre vs. Delfín SC – DirecTV Sports en canales 610 y 619

Copa Libertadores

7:30 p.m. The Strongest vs. U. Católica – Facebook Conmebol Libertadores

Liga de Campeones CONCACAF

7:30 p.m. León vs. Seattle Sounders – Star +

Liga BetPlay - Colombia

7:45 p.m. Atlético Nacional vs. Jaguares FC – RCN Nuestra Tele

