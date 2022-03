Pedro Castillo es acorralado por alcaldes al finalizar encuentro con autoridades

Alcaldes forman un tumulto para acercarse a Pedro Castillo. VIDEO: Latina

Un tenso momento fue el que vivió el presidente Pedro Castillo al concluir su participación en la Reunión ejecutiva con alcaldes y alcaldesas de las municipalidades distritales del Perú. Cuando se disponía a retirarse del Centro de convenciones, una turba de autoridades intentó acercarse al mandatario, pero fueron detenidos por miembros de seguridad del Estado.

Horas antes, mientras se llevaba a cabo el evento, el premier Aníbal Torres anunció la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo no fuese a participar del encuentro debido a las obligaciones que lo tenían ocupado en Pataz. El hecho molestó a las autoridades que habían llegado a la capital desde diversas zonas del país para presentar sus solicitudes y reclamos al mandatario.

Según un informe de Latina, los alcaldes y alcaldesas señalaron que permanecerían en las instalaciones del Centro de convenciones los días que hicieran falta para lograr entablar una comunicación con el jefe de Estado. Ante esta actitud, se hicieron las coordinaciones necesarias para contar con la presencia de Castillo en el evento. El mandatario pausó sus actividades en la zona que había sido afectada por un derrumbe en el norte del país e hizo su aparición en el mencionado encuentro.

Durante el evento, el presidente recalcó su intención de reunirse con todas las autoridades para atender sus necesidades, pero dejó en claro que esto resultaría imposible, por lo que abordarían las problemáticas a través de mesas de trabajo. “No puede haber la posibilidad, tenemos que instalar esta mesa técnica con estos alcaldes para ver de qué manera o si es en forma descentralizada, por ello planteo que se haga a nivel de macro regiones porque hay que terminar con este centralismo”, manifestó.

Finalizado el evento, el presidente Pedro Castillo se disponía a retirarse del Centro de convenciones cuando un grupo de alcaldes intentó acercarse al estrado donde se encontraba. Esto generó desorden e incentivó a que otras autoridades hicieran lo mismo.

El mandatario recordó su reciente visita al Congreso en la que intentó tender puentes con la oposición. “Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. En las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también” , señaló el mandatario, quien aprovechó para resaltar la labor que viene cumpliendo el presidente del Consejo de ministros, quien lo acompaña desde el inicio de su gobierno, aunque durante los primeros meses fue designado a la cartera de Justicia.

“Quisiera agradecer al doctor Aníbal, que hace un enorme esfuerzo para estar frente al país. Pese a su edad es un hombre de lucha, un hombre de esfuerzos, un hombre que le pone cara al país. A los demás ministros también”, recalcó.

“Por eso creo importante decirles a nuestros ministros de que es el momento de atender no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir las puertas del ministerio y no derivarle a alguna dirección o encargarle con algún asesor. Encárguense señores ministros de atender para que el alcalde regrese a su pueblo con algo concreto”, añadió para que poco después se generará el descontrol en el lugar mientras los alcaldes reclamaban ser escuchados por el jefe de Estado.

“Cuenten con nuestro apoyo y con nuestra plena voluntad, pero en este proceso debemos decirle que por parte del Gobierno no habrá ninguna injerencia, ninguna intromisión, seremos cien por ciento neutrales y respetuosos de la voluntad de cada uno de los pueblos que elijan a sus alcaldes y gobernadores regionales”, dijo el presidente sobre las próximas elecciones regionales y municipales.

