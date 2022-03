Martín Vizcarra: “El actual Gobierno de izquierda habla de cambios, pero en ocho meses no ha hecho nada”

Foto: La República.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, comentó a través de sus redes sociales sobre el aumento de los productos debido a los constantes conflictos en el Congreso. Todo esto en referencia a la moción de vacancia que se aprobó contra el presidente de la República, Pedro Castillo y las interpelaciones de los ministros de Salud, Hernán Condori y de Defensa, Ángel Yldefonso.

“La población pide “Que se vayan todos”, pero el Presidente y el Congreso responden : “Nos quedamos todos”; mientras tanto la gasolina, el pollo, el pan, suben de precio, ¿Qué hacer?. De esto y más hablaremos hoy a la 1.00 pm en #MartinEnVivo, los espero”, se lee en su Twitter.

Por otro lado, en su video en vivo, comentó que su partido Perú Primero, se prepara para participar en las próximas elecciones presidenciales, debido a que los actuales parlamentarios y políticos “no representan el verdadero sentir de la población”.

“Perú Primero se prepara para participar en las elecciones presidenciales, no creo las municipales. Necesitamos personas que representen el sentir del pueblo, porque los partidos que actualmente están en el Congreso, que representan partidos tradicionales, no representan el verdadero sentir de la población”, afirmó.

Además, destaca que el actual Gobierno es de izquierda, pero que no se han realizado las verdaderas promesas que se hicieron en un principio.

“ El actual Gobierno de izquierda habla de cambios, pero en ocho meses no ha hecho nada, todo sigue igual ”, señaló.

DERRUMBRE DE PATAZ

Vizcarra comentó que este Gobierno no es capaz de ayudar a 15 viviendas que están siendo afectadas por el derrumbe de Pataz en La Libertad y que por desconocimiento de la población ocupan ese lugar para construir sus viviendas sin saber el riesgo. “Una cantidad de personas se percató del riesgo que traía vivir en esa zona de alto riesgo y salió de ahí el día anterior”, aseguró.

“Son 15 viviendas que han sido afectadas y vemos la capacidad de respuesta del gobierno, ¿Cuánto nos vamos a demorar para atender a los afectados de 15 viviendas?, ¿Qué pasaría si ocurre un sismo en Lima?, no serían 15 las viviendas destruidas, serian mas de 15 mil viviendas. Si el gobierno tiene problemas con atender a 15 viviendas afectadas, ¿Cómo va a atender a 15 mil?”, se preguntó.

“Mientras todo este desastre pasa, nuestras autoridades están en constantes peleas todos los días, no les interesa tener medidas concretas para enfrentar los desastres naturales, ese es el problema de las autoridades”, añadió.

Cabe resaltar que son más de 60 viviendas afectadas desde que ocurrió este derrumbe el martes 15 de febrero.

CASTILLO EN SU DISCURSO EN EL CONGRESO

Pedro Castillo fue al Pleno para presentar su discurso ante el voto para que se admita la moción de vacancia en su contra, ante eso, el exmandatario comentó que el discurso fue el mismo que dio Aníbal Torres y que “hay un sistema que detecta el plagio y que salió que hay párrafos iguales”.

“¿Ha dicho algo nuevo? Ha dicho prácticamente lo que dijo el premier en el Congreso hace una semana, recuerdo claramente porque fue el día de la mujer, que anecdótico, va un Gabinete con 3 ministras. Qué tal desprecio por la mujer del Gabinete del Gobierno. Una semana después, lleva el mismo discurso que el premier, todo exactamente igual. ¿Para qué pidió ir al Congreso si no iba a decir nada nuevo en el mismo lugar”, aseguró.

Finalmente comentó que lo que desea el pueblo es que el presidente proponga cambios y que no lo ha hecho. “Lo que esperamos del presidente no es que repita lo mismo del premier, queremos que proponga cambios, pero no ha ido a proponer ninguno, entonces lo que vemos entre el Ejecutivo y el Legislativo es una búsqueda de un consenso debajo de la mesa que no es transparente, donde hay un ‘yo te doy y tu me das’, si te doy algo tu haces esto por mi. Esto no beneficia al pueblo, solo a los intereses particulares”, finalizó.









SEGUIR LEYENDO