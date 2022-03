Hernán Condori al Colegio Médico del Perú: “Dónde estuvo para sancionar a aquellos que lucraron con el oxígeno”

Hernán Condori acudió al pleno del Congreso para responder las preguntas del pliego interpelatorio.

Este miércoles 16 de marzo se llevó a cabo la interpelación del ministro de Salud, Hernán Condori. En su intervención final en el pleno del Congreso de la República, se dirigió por un momento al Colegio Médico del Perú (CMP), asociación que en repetidas ocasiones ha pedido su renuncia. “¿Dónde estuvo el Colegio Médico para sancionar a aquellos que lucraron con el oxígeno?”, cuestionó el ministro.

Así, el ministro cuestionó el accionar del CMP durante la pandemia de la COVID-19. Específicamente cuestionó que no accionaran o sancionaran de forma oportuna y rápida la forma en la que se lucró con el oxígeno. Primero se pronunció sobre el accionar de las clínicas.

“Dice el Colegio Médico que no me quieren, me cuestiona, pero ¿dónde estuvo el Colegio Médico cuando las clínicas alquilaban a los pacientes para COVID-19 20 mil, 30 mil, 50 mil por día? O cuando el oxígeno paso al 99%, ¿se pronunció el Colegio Médico? ¿Se pronunció la Federación Médica? ¿Hubo sanción para estas personas?”, dijo Condori.

El titular del Minsa luego cuestionó que el CMP comprara y avalara el uso de ivermectina para el tratamiento de la COVID-19. Así, comparó los cuestionamientos en su contra por la promoción del agua arracimada con este otro fármaco.

“¿Dónde estuvo el sustento técnico, el sustento científico para comprar la ivermectina para tratamiento de covid? Y todavía estuvieron en protocolos del Minsa (...). Ellos si compraron miles y miles de frascos de ivermectina que en estos momentos están en el almacén de Cenares”, cuestionó Condori.

“A mí me cuestionan por esa agua, que solo es agua y que no he (dado) a ningún paciente, no he vendido ni comercializado, pero sí hay grandes temas y no cuestionan”, agregó.

Hernán Condori respondió a las críticas del Colegio Médico del Perú en su contra. | VIDEO: Congreso del Perú

CUESTIONAMIENTOS AL MINISTRO DE SALUD

Desde que Herán Condori asumió el cargo, el pasado 7 de febrero, ha sido cuestionado por diversos políticos e incluso el Colegio Médico del Perí pidió su renuncia.

1. AGUA ARRACIMADA

Se difundió por redes sociales un video que muestra al titular del Minsa promocionando el agua arracimada. “Es un agua con moléculas ordenadas, como un hexágono”, se le oye decir. También afirmó que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Por ello recomendó consumir el Cluster X2, la cual carece de aval científico. Incluso, en una conferencia de prensa del Consejo de Ministro dijo que vio los beneficios en Google.

2. DETECCIÓN DEL CÁNCER

El ministro Condori también ha sido cuestionado por promocionar un método de detección del cáncer en un minuto en un video. Dijo que el procedimiento era realizado por un licenciado en obstetricia y no por un médico. El CMP luego informó que esto está penado como una práctica ilegal de la medicina, ya que este es un procedimiento que solo un médico podría realizar.

Al ser consultado, Condori Machado insistió que la detección de este tipo de cáncer en mujeres sí se puede realizar en un minuto. “Cuando decimos diagnóstico de cáncer en un minuto, es que es así (…) Y que me desmienta un médico ginecólogo. Invito que me desmienta un especialista, que no desinformen”, se defendió, en su ocasión.

3. DENUNCIA MAFIAS

El 3 de marzo, el ministro reveló irregularidades dentro del Minsa y señaló la existencia de una mafia que busca su salida del sector. Señaló que en los 23 días que tiene en el cargo ha descubierto la existencia de “presuntas mafias de todo calibre, consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas, y que involucraría a gestiones de gobierno anteriores y que deben merecer el rechazo de todos”.

Ante ello, el CMP y los exministros de Salud, Óscar Ugarte y Hernando Cevallos, le solicitaron informar quiénes integran estas “supuestas mafias”.

4. RENUNCIA DE AUTORIDADES

Desde que asumió la cartera, diversos funcionarios han renunciado. El 10 de febrero, los integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN) presentaron sus renuncias irrevocables. Consideraron que “no existen condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo mencionado”. Los exfuncionarios eran Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vásquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo y Gabriela Minaya Martínez.

Ese mismo día, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell, renunció a su cargo. Por otro lado, el 25 de febrero, la jefa de Inmunizaciones, Gabriela Jiménez, también renunció a su cargo. La exfuncionaria además expresó que los cambios continuos en el Minsa afectaban la estructura técnica de su área y denunció una serie de atropellos a su gestión desde que Hernán Condori asumió el cargo.

