TikTok: Trabajadora de guardería confiesa cuál es la llamada que menos le gusta hacer a los padres

Muchos usuarios se identificaron con la situación de la mujer identificada como Chelsey. (Foto: Captura TikTok)

Las redes sociales se han convertido en espacios para compartir nuestras experiencias y no sentirnos tan solos cuando nos damos cuenta que diferentes personas se pueden identificar con esto a pesar de que seamos de partes totalmente opuestas del mundo.

Este es el caso de Chelsey, una mujer que trabaja en una guardería en Estados Unidos y decidió usar su cuenta de TikTok (@chel.ssey) para compartir cuál era una de las cosas que menos disfrutaba hacer en su trabajo.

En un pequeño clip de menos de un segundo, Chelsey decidió recrear lo que siente cuando tiene que realizar una llamada telefónica a uno de los padres de los niños del centro en el que trabaja. Al inicio del video se le puede ver seria, pero esto cambia rápidamente por una expresión angustiada.

En el video que subió a su cuenta se escucha de fondo un audio: “No me obligues a hacerlo, no me obligues a pasar por eso. ¿Alguien puede traerme un trago? Porque es difícil, es difícil, es muy, muy difícil”. Además, se lee lo siguiente: “Cuando tienes que llamar a un padre para decirle que necesita recoger a su hijo porque tiene temperatura”.

POR QUÉ ‘ODIA’ HACER ESA LLAMADA A LOS PADRES

Según el medio, The Mirror, muchos compañeros de la guardería donde trabaja Chelsey simpatizaron con su situación y lo demostraron en lo comentarios en los que le daban la razón. Además, señalaron que en muchas ocasiones los padres culpan a los trabajadores de haber expuesto al menor a la enfermedad o intentan inventar excusas para permitir que su hijo(a) se quede en el local y no pasar a recogerlo a pesar de su estado.

Si bien el video difundido en TikTok no es nuevo, ya que fue compartido el 15 de septiembre del año pasado, hasta el día de hoy sigue causando revuelo por la sinceridad de la mujer. “¿Alguien más odia hablar por teléfono?”, colocó ella en aquel entonces como descripción de su publicación.

Además, recordemos que para la denominada ‘Generación Z’ hablar por teléfono es una de las cosas consideradas como mas aterrorizantes, ya que están mucho más a gusto comunicándose mediante mensajes de texto.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

