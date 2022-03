Programación de partidos de hoy, martes 15 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur - Old Trafford, Manchester, Britain - March 12, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la segunda parte de la tercera ronda de la Copa Libertadores con el encuentro entre Barcelona SC vs. América MG. Además hoy arranca la segunda parte de la primera ronda de la Copa Sudamericana con cinco emocionantes duelos, sin duda uno de los más esperados es el enfrentamiento entre Melgar vs. Cienciano. Recordemos en el partido de ida empataron 1-1.

Hoy empiezan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones CONCACAF con el cotejo entre Comunicaciones FC vs. New York City FC de Alexander Callens.

En Europa, continúa la segunda parte de los octavos de final de la Champions League con los enfrentamientos entre Manchester United vs. Atlético de Madrid y Ajax vs. Benfica.

En Latinoamérica, el fútbol argentino y mexicano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa Argentina y la Liga Expansión MX de México. Los encuentros más esperados serán entre Arsenal vs. Chaco For Ever en la Copa Argentina y Raya2 Expansión vs. Dorados de Sinaloa en la Liga Expansión MX.

Champions League

3:00 p.m. Manchester United vs. Atlético de Madrid – Star +, ESPN

3:00 p.m. Ajax vs. Benfica – Star +, ESPN 2

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Oriente Petrolero vs. Royal Pari – DirecTV Sports

5:15 p.m. Metropolitanos vs. Estudiantes Mérida – DirecTV Sports

5:15 p.m. General Caballero JLM vs. Sol de América – DirecTV Sports

7:30 p.m. U. La Calera vs. Ñublense – DirecTV Sports

7:30 p.m. Melgar vs. Cienciano – DirecTV Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Mineros Zacatecas vs. Venados – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

8:00 p.m. Cancún FC vs. CD Tepatío – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

10:05 p.m. Raya2 Expansión vs. Dorados de Sinaloa – Marca Claro, Claro Sports en YouTube

Liga de Campeones - CONCACAF

7:00 p.m. Comunicaciones FC vs. New York City FC – Star +

Copa Argentina

7:10 p.m. Arsenal vs. Chaco For Ever – TyC Sports

Copa Libertadores

7:30 p.m. Barcelona SC vs. América MG – Star +, ESPN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Claro Sports, TyC Sports, Claro Sports y mediante streaming en el canal de Marca Claro en YouTube.

