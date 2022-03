Tula Rodríguez: ¿Por qué no aceptaría trabajar con Brunella Horna en la conducción televisiva?

Tula Rodríguez y el motivo por el cual no trabajaría con Brunella Horna. (Foto: Instagram)

La conductora de En boca de todos, Tula Rodríguez, sorprendió a su seguidores al revelar que no podría compartir set con Brunella Horna. Esto sucedió cuando se encontraba en una secuencia para el programa Estás en Todas junto a Choca Mandros.

La dinámica se trataba de responder múltiples preguntas y si se negaba debía beber un líquido exótico. Después de negarse a contestar sobre la última vez que le dio un beso a otra persona, el conductor pasó a preguntarle sobre las personas con quien compartiría conducción.

“De los siguientes nombres, Rebeca Escribens, Natalie Vértiz, Valeria Piazza y Brunella Horna, nombra a una de ellas con la que no te gustaría trabajar”, se le escucha decir a Mandros y a lo que la también actriz no tuvo inconveniente en responder.

La conductora de televisión en ese mismo momento dejó en claro que no podría trabajar al lado de Brunella Horna, pues en estos momentos ella se encuentra trabajando para una productora que es su competencia dentro de América Televisión.

“Con Brunella Horna (no trabajaría) porque ya está trabajando en otro lado y encima está con otro productor” , señaló en medio de las risas. Cabe precisar que por esta respuesta ella se libró de comer el pescado carachama y fue Mandros quien tuvo que probarlo.

Recordemos que la joven empresaria fue presentada en como la nueva conductora de América Hoy tras varias semanas de especulaciones y en reemplazo de Melissa Paredes, quien dejó el magazine tras su polémica con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba.

“Hace tiempo que quería decirlo, ya no podía guardar más el secreto. (Estoy) nerviosa, no sabía cómo empezar, cómo acoplarme, pero yo siento que poco a poco vamos a hacer un buen equipo, una familia”, dijo Horna tras la transmisión del primer programa de América Hoy en su nueva temporada el pasado lunes 31 de enero.

KYARA VILLANELLA RECHAZA HABLAR CON TULA RODRÍGUEZ

Kyara Villanella y algunas de las participantes del Miss Perú La Pre se presentaron en el programa En Boca de Todos, donde Tula Rodríguez quiso comunicarse con la hija de Keiko Fujimori para hacerle un par de preguntas, esto sin imaginar que sería rechazada.

“Hola, Kyara. ¿Pásale el micro, amor, si?”, dijo la presentadora. “En estos momentos prefiere no hablar”, comentó la organizadora Mónica Chacón, quien señaló que la menor de 14 años no deseaba hablar debido a que se encontraba bastante nerviosa por el concurso.

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se negó a responder las preguntas que le quiso hacer Tula Rodríguez en un enlace con En Boca de Todos.

TULA RODRÍGUEZ SE QUIBRA AL RECORDAR A JAVIER CARMONA

Han pasado dos años desde que Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre. Pese al tiempo, la presentadora de En Boca de Todos sigue quebrándose cada vez que recuerda su apasionado romance.

“Qué ironía de la vida. En ese momento (cuando recién se conocían) yo no había llorado, estaba feliz… pero ahora he llorado por un adiós. ‘Que levante la mano’ es y será mi canción siempre. La escucho en el carro y se me viene todo. Me transporta“, expresó Rodríguez.

“Yo siento como si (su fallecimiento) fuera hace poco… Una fecha como la del colegio ... él estaría allí y me gustaría que vea a nuestra hija que está en secundaria, que la vea crecer. Es difícil“, expresó la conductora intentando aguantar las lágrimas y con la voz entrecortada.

Tula Rodríguez se emociona hasta las lágrimas por la canción "Que levante la mano". (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

