EN VIVO Barcelona vs Osasuna VER AQUÍ: empatan 0-0 en el Estadio Camp Nou por fecha 28 de LaLiga Santander

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Athletic Bilbao, Camp Nou, Barcelona, Spain, February 27, 2022 FC Barcelona's Pierre-Emerick Aubameyang celebrates scoring their first goal with Ferran Torres REUTERS/Albert Gea

Barcelona vs Osasuna EN VIVO. ‘Azulgranas’ reciben hoy 13 de marzo a los ‘rojillos’ en el Estadio Camp Nou por la fecha 28 de LaLiga Santander de España. Los de Xavi Hernández están obligados a sumar los 3 puntos para recuperar el tercer lugar de la tabla de posiciones. ¡Partidazo!

INCIDENCIAS

12′ Penal para Barcelona. Derribaron a Gavi en el corazón del área.

09′ Osasuna regaló la pelota. Dembélé trasladó el esférico, remató y la pelota pasó cerca del arquero rival.

¡Arrancó el partido en Camp Nou!

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, García, Alba; Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé; Torres, Aubameyang.

Osasuna: Herrara; Vidal, García, Cruz, Cote; Torró, Martínez, Moncayola, García; Benito, Kike.

PREVIA

Los locales no vienen de la mejor forma. Esto tras igualar sin goles frente a Napoli por octavos de final ida de Europa League. La otra semana se juega la clasificación en condición de visita. Dura semana para los ‘culés’ a nivel internacional. Todo o nada.

Y como si esto fuera poco, tiene que salir por la victoria ante Osasuna tras victorias de Atlético Madrid y Real Betis, equipos que tienen 3 y 1 punto más que Barcelona, respectivamente. Si pierde, dormirá en la casilla 5 del campeonato español de Primera División.

Es por ello que pondrá toda la carne en el asador. Arriba estarán Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Pierre Emerick Aubameyang. También aparecerá Pedri y Dani Alves. Este último no está inscrito en Europa League 2022.

Por otro lado, Gerard Piqué cumplirá ante Osasuna su partido 600 con camiseta de Barcelona. El capitán español es uno de los emblemas que tiene el club en su historia. Seguro habrá algún homenaje para el defensa central.

Osasuna, por su parte, llega más descansado. El último fin de semana volvió al triunfo tras imponerse 1-0 frente a Villarreal con el que llegó a la casilla 11 de LaLiga Santander con 35 unidades. Buscarán hacer su juego en el Camp Nou.

La última vez que ambos se vieron las caras por el torneo doméstico, Barcelona y Osasuna igualaron 2-2. Pasó un 12 de diciembre de 2021 por la jornada 17 en el Estadio El Sadar de Pamplona.

HORARIOS DEL BARCELONA VS OSASUNA POR LALIGA SANTANDER

- Costa Rica / 2:00 p.m.

- Guatemala / 2:00 p.m.

- Nicaragua / 2:00 p.m.

- Honduras / 2:00 p.m.

- El Salvador / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Panamá / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Perú / 3:00 p.m.

- Colombia / 3:00 p.m.

- Ecuador / 3:00 p.m.

- Venezuela / 4:00 p.m.

- Bolivia / 4:00 p.m.

- Paraguay / 5:00 p.m.

- Uruguay / 5:00 p.m.

- Chile / 5:00 p.m.

- Argentina / 5:00 p.m.

- Brasil / 5:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER BARCELONA VS OSASUNA POR LALIGA SANTANDER

- Argentina / DIRECTV.

- Bolivia / Tigo Sports.

- Brasil / ESPN, Star+ y GUIGO.

- Chile / DIRECTV.

- Colombia / DIRECTV.

- Ecuador / DIRECTV.

- México / Blue To Go Video Everywhere.

- Perú / DIRECTV.

- España / Movistar+, Movistar LaLiga y Movistar LaLiga 1.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / DIRECTV.

- Venezuela / DIRECTV.

SEGUIR LEYENDO: