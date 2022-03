Perú Libre presentará candidatos para las elecciones municipales y regionales, anunció Waldemar Cerrón

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó que el partido oficialista presentará postulantes para las elecciones municipales y regionales. Foto: Andina

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, confesó que su partido presentará candidatos para las elecciones municipales y regionales de 2022, aunque no cree que alguno de los representantes obtenga la victoria, sostuvo que lo más importante es presentarse.

“Las elecciones son para ganar o perder y si no nos presentamos es peor. Perder es quedar herido, no luchar es estar muertos. Por eso vamos a seguir y participar en las elecciones”, dijo el congresista a la Agencia Andina.

Cerrón, quien es secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Perú Libre, manifestó que los resultados de los comicios servirán para evaluar las fortalezas y debilidades de su organización política.

“Si el pueblo confía en nosotros bienvenido, sino tendremos que prepararnos más para que continuemos en esta gesta histórica”, comunicó.

El vocero de la bancada de Perú Libre dijo que, pese a la persecución mediática por parte de algunas agrupaciones políticas, su partido tiene aceptación mayoritaria en el interior del país, desde donde, expuso, se forjó para atender las necesidades del pueblo.

Y agradeció a la región Junín, cuna de Perú Libre y donde cuentan con apoyo gracias a obras como médico de la familia, odontólogo por colegio, psicólogo por colegio, puentes y el hospital oncológico (IREN).

“Son obras trascendentales que la región Junín agradece. Lamentablemente una sentencia impidió que siga un buen gobernador como fue Vladimir Cerrón, pero continuamos con Fernando Orihuela”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó no sentirse preocupado por las encuestas que no ubican a Perú Libre en un lugar expectante al recordar lo sucedido en las últimas elecciones generales, donde no aparecían en los sondeos electorales, pero al final ganaron.

PIDIÓ DISCULPAS A PERIODISTAS

El congresista Waldemar Cerrón pidió disculpas a los cinco periodistas, de diferentes medios, que fueron agredidos por militantes del partido oficialista Perú Libre y condenó la violencia “venga de donde venga”, así que hizo un llamado a los simpatizantes del partido del lápiz para “no llegar a exageraciones”.

“A nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta el radicalismo. Condenamos la violencia venga de donde venga. Expresamos también las disculpas necesarias, si en algún momento ambas condiciones sociales, configuraciones, como el día de ayer, habrían agredido a la prensa. Creo que no debe darse”, opinó.

El hermano de Vladimir Cerrón pidió a los militantes y simpatizantes que esto no vuelva a ocurrir porque, entre los agredidos, había “una dama, a quien pedimos las disculpas necesarias”

La legisladora Margot Palacios, de la misma bancada de Perú Libre, pidió una investigación para determinar si los agresores eran militantes del partido oficialista.

“(¿Los manifestantes eran de Perú Libre?) Eso no lo puedo determinar. Tiene que haber una investigación en la cual se pueda definir si eran miembros del partido. No puedo adelantar opinión. En una movilización participan diferentes ciudadanos de diferentes condiciones, pensamientos. Nosotros no lo podemos controlar”, manifestó en entrevista para Exitosa.

Palacios sostuvo que durante las últimas marchas -a favor del Gobierno- hay ciudadanos de distintas ideologías, sectores y clases sociales, pero que los une el rechazo al “Congreso obstruccionista, que amenaza cada semana con vacar al presidente”.

Finalmente, el presidente Pedro Castillo aseguró que las actitudes agresivas se tiene que corregir y rechazó todo tipo de ataques.

