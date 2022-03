Test de personalidad: menciona lo que viste primero y descubre a qué le tienes miedo

Conoce a qué le tienes miedo con esta prueba psicológica visual: ¿qué viste primero? (Foto: Genial.Guru)

Este año todos queremos saber que sucederá en los próximos meses del 2022. Los acertijo virales tienes niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complicados y que llegan a un nivel profesional y ese es el que te traemos el día de hoy. Uno entretenido para refrescar la mente.

En esta ocasión es una ilustración lleno de colores y representaciones gráficas, donde cada uno tendrá un significado distinto. Lo que deberás ver es que lo primero que tus ojos prestaron atención, te dará la respuesta al mayor miedo que tienes en tu vida. Ten cuidado en lo que elijas ya que puede llevar sorpresas confusas.

No hay tiempo limitado, date la paciencia y elige lo que hayas visto para encontrar ese secreto sin revelar. Recuerda que líneas abajo tendrás las respuestas a lo que viste para que definas tu personalidad. Buena suerte.

Conoce a qué le tienes miedo con esta prueba psicológica visual: ¿qué viste primero? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL TEST DE PERSONALIDAD

La manzana

En muchas tradiciones antiguas, regalar una manzana significaba declarar el amor como lo representó en las mitologías griegas. Esto es porque en diferentes culturas la manzana roja simboliza el amor y la pasión. Si notaste este símbolo primero, probablemente tienes profundas preocupaciones románticas y temes que tus sentimientos no sean correspondidos. Tal vez es hora de abrir tu corazón a tu pareja y descubrir la verdad. Ten en cuenta ese detalle para futuras proyecciones.

El niño

Los niños encarnan la sencillez, la sinceridad y la inocencia en su ser. Si viste primero al niño en el centro de la imagen, lo vinculaste con tu “niño interior”. El medio a ese pasado que te carcome y te impide progresar. En ese caso, tal vez todavía sientes la ansiedad de tu infancia. Puede ser un rencor hacia alguno de tus familiares o inseguridad en tus propias fuerzas. En cualquier caso, es hora de pensar en deshacerte de estas ansiedades y traumas infantiles. No todo será eterno y es momento de avanzar, busca ayuda profesional. La que realmente te ayudará.

Payasos

Si primero viste un par de payasos ubicados a ambos lados del umbral de la puerta, quiere decir que tienes una personalidad dual, lo que significa que sientes cambios de humor bruscos y contradicciones internas. No como los de IT, sino que se trata de la imprevisibilidad que muchas veces se convierte en un obstáculo para ti. Por ello, a veces no sabes cómo reaccionarás a lo que está sucediendo. Obviamente, esta incertidumbre te asusta y no sabes qué hacer. Pisa tierra y pregúntate lo que realmente buscas contigo mismo.

Araña

Desde hace miles de años, la araña sigue siendo el símbolo de destrucción y miedo, de la finitud de todo lo que existe. Si fue lo que llamó tu atención, probablemente estás atravesando por un momento difícil en la vida. Por otro lado, hay cierta amenaza que te mantiene tenso y te da miedo no poder resolver bien este problema. Tómalo en cuenta y avanza.

Cráneo

Esta ilustración contiene una ilusión óptica y el hecho de que hayas visto el cráneo de inmediato, habla mucho. Al parecer, tienes miedo a la muerte y muchas veces piensas en ello: es posible que esto esté causado por la pérdida de un ser querido. Tal vez incluso sientes ataques de pánico. Por supuesto, no necesariamente tus preocupaciones estén relacionadas con la muerte, pero sientes que vas a fracasar en tus planes. No pierdas de vista la brújula y sigue avanzando.

