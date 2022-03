Programación de partidos de hoy, sábado 12 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Alex Valera y Piero Quispe en un partido con Universitario de Deportes el 2021. | Foto: Trome

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 6 de la Liga 1 nacional con 4 encuentros entre, entre los más esperados están el de Melgar vs. Alianza Lima y Universitario vs. Cienciano. Si no eres de los afortunados hinchas que acudirá al estadio para alentar a tu equipo favorito, puedes ver la transmisión en vivo de ambos encuentros a través de la señal de GolPeru.

Liga 1 – Perú

11:00 a.m. Alianza Atlético vs. San Martín – GolPeru

1:05 p.m. Carlos A. Manucci vs. Carlos Stein – GolPeru

3:30 p.m. Melgar vs. Alianza Lima – GolPeru

7:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Cienciano – GolPeru

En Europa, hoy hay encuentros en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra, la Primeira Liga de Portugal y Eridivise de Países Bajos. Los encuentros más esperados en cada una son Sampdoria vs. Juventus en la Serie A, Hoffenheim vs. Bayern Munich en la Bundesliga, Villa Real vs. Celta de Vigo de Renato Tapia en LaLiga, Troyes vs. Nantes en la Ligue 1, Manchester United vs. Tottenham en la Premier League y Arouca vs. Pacos Ferreira en la Primeira Liga.

Además, hay nueva fecha en la MLS de Estado Unidos y Canadá y juegan varios equipos en los que hay seleccionados peruanos, como en New York City vs. Montreal, Seattle Sounders vs. LA Galaxy, DC United vs. Chicago Fire, Philadelphia vs. San Jose Earthquakes, Orlando City vs. FC Cincinnati y Portland Timbers vs. Austin FC.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, mexicano, ecuatoriano, uruguayo, venezolano, y brasilero serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Primera División Argentina, la Liga MX de México, el Campeonato Uruguayo, la LigaPro de Ecuador, la Liga Futve de Venezuela, la Liga BetPlay de Colombia y el Campeonato Paulista de Brasil. Los enfrentamientos más esperados serán entre Talleres Códoba vs. San Lorenzo por la Primera División de Argentina, Cruz Azul de Luis Abram vs. Pumas en la Liga MX, Peñarol vs. Deportivo Maldonado en el Campeonato Uruguayo, Barcelona SC vs. Independiente del Valle en la LigaPro, Caracas FC vs. Zamora FC en la Liga Futve y Corinthians vs. Ponte Petra en el Campeonato Paulista.

Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. Brighton vs. Liverpool – Star +, ESPN

10:00 a.m. Brentford vs. Burnley – Star +, ESPN 2

12:30 p.m. Manchester United vs. Tottenham – Star +, ESPN

Campeonato Uruguayo

5:00 p.m. Defensor Sporting vs. Plaza Colonia – GolTV Play

6:00 p.m. Peñarol vs. Deportivo Maldonado – GolTV Play

LaLiga – España

8:00 a.m. Levante vs. Espanyol – Star +, ESPN 2

10:15 a.m. Granada vs. Elche – DirecTV Sports

12:30 p.m. Villarreal vs. Celta de Vigo – DirecTV Sports

3:00 p.m. Getafe vs. Valencia – Star +, ESPN

Serie A – Italia

9:00 a.m. Spezia Calcio vs. Cagliari – Star +

9:00 a.m. Salernitana vs. Sassuolo – Star +

12:00 p.m. Sampdoria vs. Juventus – Star +, ESPN 2

2:45 p.m. AC Milan vs. Empoli – Star +, ESPN 2

Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. Augsburg vs. Mainz 05 – Star +

9:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayer Munich – Star +

9:30 a.m. Freiburg vs. Wolfsburg – Star +

9:30 a.m. Union Berlin vs. Stuttgart – Star +

12:30 p.m. Borussia Moenchengladbach vs. Hertha Berlin – Star +, ESPN 4

Primeira Liga – Portugal

1:00 p.m. Arouca vs. Pacos Ferreira – GolTV, GolTV Play

Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Montpellier vs. Nice – Star +, ESPN 3

3:00 p.m. Troyes vs. Nantes – Star +

MLS – Estados Unidos y Canadá

1:00 p.m. New York City vs. Montreal – Star +

1:30 p.m. Columbus Crew vs. Toronto – Star +

1:30 p.m. Inter Miami vs. Los Angeles – Star +

3:30 p.m. Seattle Sounders vs. LA Galaxy – Star +

6:30 p.m. Houston Dynamo vs. Vancouver – Star +

7:30 p.m. DC United vs. Chicago Fire – Star +

7:30 p.m. Philadelphia vs. San Jose Earthquakes – Star +

7:30 p.m. New England vs. Real Salt Lake – Star +

7:30 p.m. Orlando City vs. FC Cincinnati – Star +

8:30 p.m. FC Dallas vs. Nashville SC –Star +

9:00 p.m. Colorado Rapids vs. Sporting KC – Star +

10:00 p.m. Portland Timbers vs. Austin FC – Star +

Campeonato Paulista – Brasil

1:00 p.m. Agua Santa vs. Santa André – Fanatiz

2:00 p.m. Guarani vs. Ferroviaria – Fanatiz

4:30 p.m. Corinthians vs. Ponte Petra – Fanatiz

Primera División de Argentina

3:00 p.m. Huracán vs. Gody Cruz – TyC Sports, Fanatiz

3:00 p.m. Aldosivi vs. Tigre – Star +, Fanatis

5:15 p.m. Rosario Central vs. Barracas Central – Star +, Fanatiz

5:15 p.m. Sarmiento vs. Newell’s – TyC Sports, Fanatiz

7:30 p.m. Talleres Córdoba vs. San Lorenzo – TyC Sports, Fanatiz

LigaPro - Ecuador

3:00 p.m. Mushuc Runua vs. Cumbayá FC – Star +

5:30 p.m. Técnico Universitario vs. LDU – Star +, GolTV

8:00 p.m. Barcelona SC vs. Independiente del Valle – Star +, GolTV

Liga Futve - Venezuela

5:00 p.m. Caracas FC vs. Zamora FC – Star +, GolTV Play

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. León vs. Tigres – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

8:00 p.m. Cruz Azul vs. Pumas – DirecTV Sports

10:00 p.m. Chivas de Guadalajara vs. América – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, GolPeru, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Claro Sports, Fanatiz, GolTV, GolTV Play, Fanatiz, TyC Sports y mediante streaming en el canal de Marca Claro en YouTube

