Chistian Ramos: “No sé si es porque Alianza Lima salió campeón, pero el arbitraje para nosotros es malo”

El central llegó en la presente temporada a Alianza Lima.

Chrsitian Ramos habló luego de la derrota 1-0 de Alianza Lima ante FBC Melgar en Arequipa, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El central se mostró incómodo por el árbiraje de Edwin Ordoñez, quien según el veterano jugador inclinó las cosas a favor de los ‘arequipeños. Además, generalizó como malos todos los arbitrajes en sus partidos.

“No sé si es porque Alianza Lima salió campeón el año pasado, pero el arbitraje para nosotros es malo. No quier que se tome como queja ni nada, porque no es así. Contesto la pregunta, para mí no fue bueno el arbitraje. A Melgar siempre lo favoreció y a nosotros todas amarillas”, comentó en entrevista con GOLPERU tras culminar el cotejo en el estadio la UNSA.

A pesar de los que dijo el zaguero de la selección peruana, en el partido se vieron siete amarillas, cuatro para los ‘íntimos’ y tres para los ‘rojinegros. Arley Rodríguez, Yordi Vílchez, Jospemir Ballón y Aldair Fuentes fueron lso amenestados para los de La Victoria, mientras que Matías Lazo, el argentino Leonel Galeano y Jean Pierre Archimbaud, autor del único gol, fueron los que vieron la tarjeta en el ‘Dominó'.

El central fue uno de los más exigidos en el partido por los constantes uno contra uno que se daban cerca al área de los ‘blanquiazules’. Oslimg Mora y Ricardo Lagos abandonaban sus puestos para atacar, pero regresaban tarde y la ‘Sombra’, Pablo Míguez y Yordi Vílchez la pasaron muy mal con Jhonny Vidales y Cristian Bordacahar por los extremos.

El central ahora se unirá a los entrenamientos con los selección peruana, que jugarán las dos fechas finales de las Eliminatorias Qatar 2022.

SEGUIR LEYENDO