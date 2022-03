Programación de partidos de hoy, viernes 11 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Mario Hermoso (d) y Rodrigo de Paul (2-d), tras encajar el 2-1en Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

En Europa, empiezan nuevas fechas en LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, Eridivise de Países Bajos y la Primeira Liga de Portugal. Hoy habrá solo un encuentro en cada liga y durante el fin de semana se darán muchos más. Los enfrentamientos que podremos disfrutar hoy son el de Atlético de Madrid vs. Cádíz en LaLiga, Lille vs. Saint-Etienne de Miguel Trauco en la Ligue1, SC Cambuur vs. Ajax en Eridivise y Benfica vs. Vizela en la Primeira Liga.

En Latinoamérica, el fútbol venezolano, argentino, ecuatoriano y mexicano será el que aportará la cuota de emoción hoy con la Liga Futve, la Primera División de Argentina, la LigaPro de Ecuador y la Liga MX de México. Los duelos más esperados serán entre Monagas SC vs. Portuguesa, en la Liga Futve, Platense vs. Patronato en la Primera Divisón de Argentina, Aucas vs. Deportivo Cuenca en la LigaPro y FC Juárez vs. Atlas en la Liga MX.

Eredivise – Países Bajos

2:00 p.m. SC Cambuur vs. Ajax – Star +, ESPN 2

Liga Futve - Venezuela

2:00 p.m. Estudiantes Mérida vs. Carabobo – GolTV Play

4:15 p.m. Zulia vs. Metropolitanos – GolTV Play

6:30 p.m. Monagas SC vs. Portuguesa FC – GolTV Play

LaLiga - España

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Cádiz – DirecTV Sports

Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. Lille vs. Saint-Etienne – Star +

Primeira Liga - Portugal

3:15 p.m. Benfica vs. Vizela – GolTV

Primera División de Argentina

5:15 p.m. Arsenal vs. Vélez – Star +, Fanatiz

7:30 p.m. Platense vs. Patronato – Fanatiz

LigaPro - Ecuador

7:30 p.m. Aucas vs. Deportivo Cuenca – Star +

Liga MX - México

8:00 p.m. Nexaca vs. Querétaro – DirecTV Sports

10:00 p.m. FC Juárez vs. Atlas – DirecTV Sports

10:06 p.m. Monterrey vs. Mazatlán – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, GolTV, GolTV Play, DirecTV Sports en canales 610 y 619 y Fanatiz.

SEGUIR LEYENDO