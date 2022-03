Josué Estrada, jugador de Cienciano, analiza duelo ante la ‘U’: “Tenemos muchas armas para poder ganarlo”

A sus 27 años, Josué Estrada, lateral de Cienciano tuvo que esperar disputar su quinta participación en Copa Sudamericana para poder gritar esa palabra bendita llamada gol, y vaya de que manera se lució anotando un golazo imposible de atajar. Y es que, según nos confesó el futbolista en los entrenamientos, él siempre se atreve a practicar remates de larga distancia, con el fin de ser un arma letal a favor de su equipo.

No obstante, tras cumplir una destacada actuación con Cienciano en la Copa Sudamericana, Josué Estrada contó detalles a Infobae de su golazo ante Melgar y analizó el próximo duelo ante Universitario.

Te salió un golazo ante Melgar por Copa Sudamericana, ¿siempre practicas remates de larga distancia?

La verdad que yo siempre practico el hecho de patear desde ahí, he aprendido que aquí en la altura se tiene que pegar desde larga distancia y ahora se dio. Obviamente que la exposición que uno tiene haciendo estos goles en esta clase de partidos, es bastante grande, pero lo que uno más quiere es ganar. Eso es lo que importa al final.

Más allá del resultado de ida por Copa Sudamericana, ¿Cómo afrontar la vuelta para seguir con vida?

Yo creo que sí salimos como reaccionamos después del gol que nos hicieron de penal, vamos a salir victoriosos. Pienso que eso es la clave para poder conseguir el triunfo allá y sabemos que podemos.

El duelo ante Universitario de Deportes, ¿cómo afrontar el partido y que les preocupa del rival por la Liga 1?

Nosotros ya estamos pensando en la ‘U’ de todas maneras, sabemos que la U es un equipo muy fuerte, pero nosotros tenemos muchas armas para poder ganarlo. Somos un equipo con bastante experiencia, y los jóvenes tienen bastante recorrido. Entonces, sabemos jugar este tipo de partidos, ya depende de Gerardo, a quien pone de titulares y a quienes no. Nosotros tenemos todas las armas y él nos da todo para saber como poder atacar a la ‘U’ de distintas formas y creo que se va a ver un bonito partido.

¿Cómo ha sido tu adaptación a la altura?

Al principio, me costó bastante a la altura. Ahora, ya me siento tranquilo y con el aire para hacer el ida y vuelta tranquilo.

¿Qué cosas debes mejorar en tu juego para ser un mejor futbolista?

Yo pienso que un poco más en la marca y agresividad, eso es lo que me dice el profesor Gerardo, que tengo que mejorar. Eso es lo que creo que ahora puedo mejorar.

¿Qué tal la experiencia de formar parte de la selección peruana?

Fue una experiencia muy bonita, la verdad uno ama estar en la selección y yo sigo soñando con estar. Estoy trabajando para eso, me siento muy bien físicamente, mentalmente y me siento muy maduro para volver. Estoy en un momento de mi carrera, en el cual pienso solo en selección, es mi meta de este año y formar parte es lo que más quiero. Entonces, ya depende del profesor si me lleva o no, pero igual yo sigo trabajando para eso.

¿Qué objetivos con Cienciano en la Liga 1?

Nosotros apuntamos a campeonar este año. De todas maneras, sabemos que es un torneo difícil, pero tenemos las ganas y el equipo para poder lograr el campeonato.

¿Qué indicaciones te da el profesor Gerardo para que la realices en el campo de juego?

Él sabe como es mi juego y lo que puedo hacer en el campo. Entonces, me pide proyección, que siempre esté pendiente de ir al ataque y que esté atento en la defensa.

