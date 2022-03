Ministro del Interior aseguró que los policías darán garantías a María del Carmen Alva tras protestas en su casa

Ministro del Interior ofreció garantías para María del Carmen Alva. Fotos: Andina

Tras el ataque que sufrió la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, en los exteriores de su casa, en el distrito de La Molina, donde unos manifestantes se acercaron para gritar arengas en su contra, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, indicó que se dará garantías a la titular del Parlamento.

Durante una actividad que se realizó en Lurín, el funcionario público rechazó la actitud de los manifestantes que pedían la salida de la titular del Parlamento y descartó que los policías apoyen a esa clase de personas que buscan alterar el orden público, pues no hubo ningún agente cerca cuando esto sucedió.

Chávarry expuso que ya dispuso la investigación correspondiente a cargo de la PNP para identificar a los manifestantes que estuvieron en la mañana en los exteriores del domicilio de María del Carmen Alva.

“Estoy con la presidenta del Congreso. Estamos con ella. Vamos a brindar las garantías del caso. Ha habido un incidente en la mañana de unos manifestantes que rechazamos tajantemente esa actitud. No pueden perturbar la tranquilidad de las autoridades o de cualquier otra persona. Ir a los domicilios o frente a ellos hacer escándalo”, sostuvo.

Chávarry dijo que se desplegará la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que esté resguardada la casa de la presidenta del Congreso de la República.

“Aquí está nuestro comandante general para que inmediatamente [despliegue personal] de la Policía e identifique y hacer la investigación del caso. No se puede permitir. Se tiene que poner orden. Señora presidenta del Congreso mil disculpas si habido este caso, la Policía va a actuar enérgicamente. Vamos a identificar a esas personas y van a ser denunciadas ante a autoridad competente”, concluyó.

PIDIÓ DISCULPAS POR MENSAJE A LA MUJER

El ministro del Interior pidió disculpas por sus frases machistas y sexistas durante una parte de su discurso en el Día Internacional de la Mujer en la explanada del Mininter durante la ceremonia que tenía como objetivo el reconocimiento a lideresas del sector Interior, y donde se destacó a 18 mujeres cuyas labores contribuyen a reforzar la seguridad ciudadana en nuestro país.

“Estoy pidiendo mil disculpas porque en la primera parte yo elogié y valoré a la mujer”, afirmó y agregó que no lo había dicho con mala intención , pues siempre ha valorado a la mujer.

“Fue esa ‘palabrita’ que reconozco, pero no lo hice con mala intención, muy por el contrario, yo siempre he valorado, he admirado a la mujer, la mujer es vida, en tal sentido les pido disculpas y ofrezco mis saludos a todas las mujeres del Perú y del mundo”, concluyó.

Las declaraciones del ministro del Interior fueron rechazadas por personajes políticas como Gloria Montenegro y Violeta Bermúdez, y la organización feminista Manuela Ramos.

