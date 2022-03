Programación de partidos de hoy, miércoles 09 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Real Madrid vs PSG: Hoy se enfrentan por los octavos de final de la Champions League (Foto: Reuters)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la tercera ronda de la Copa Libertadores con los encuentros entre Everton vs. Estudiantes y Fluminense vs. Olimpia. Además hoy sigue la primera ronda de la Copa Sudamericana con cuatro emocionantes duelos, sin duda uno de los más esperados es el enfrentamiento entre Ayacucho FC vs. Sport Boys.

Hoy empieza la quinta fecha de la fase de grupos en el Sudamericano Femenino sub 17 con los partidos entre las selecciones de Chile vs. Perú y Uruguay vs. Colombia. Si quieres ver a nuestra selección femenina de menores, puedes sintonizar DirecTV Sports.

En Europa, continúa la segunda parte de los octavos de final de la Champions League con los cotejos entre Real Madrid vs. PSG y Manchester City vs. Sporting de Lisboa. También, empiezan los octavos de final en la Europa League con los duelos entre Real Betis vs. Frankfurt y Porto vs. Lyon.

Siguen los cuarto de final de la Liga de Campeones CONCACAF con los partidos entre New England vs. Pumas y Cruz Azul de Luis Abram vs. Montreal.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y Sudamericana, el fútbol argentino será el que aportará la cuota de emoción hoy con la Copa Argentina. El enfrentamiento más esperado será entre River Plate vs. Laferrere.

Europa League – Octavos de final

12:45 p.m. Real Betis vs. Frankfurt – Star +, ESPN 2

12:45 p.m. Porto vs. Lyon – Star +, ESPN 3

Sudamericano Femenino Sub-17

2:00 p.m. Chile vs. Perú – DirecTV Sports

4:30 p.m. Uruguay vs. Colombia – DirecTV Sports

Champions League – Octavos de final

3:00 p.m. Real Madrid vs. PSG – Star +, ESPN

3:00 p.m. Manchester City vs. Sporting Lisboa – Star +, ESPN 2

Copa Argentina

3:10 p.m. Argentinos Juniors vs. Olimpo – TyC Sports, Fanatiz

7:10 p.m. River Plate vs. Laferrere – TyC Sports, Fanatiz

Copa Libertadores

5:15 p.m. Everton vs. Estudiantes – Star +, ESPN 2

7:30 p.m. Fluminense vs. Olimpia – Star +, ESPN

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Liverpool FC vs. River Plate (de Uruguay) – DirecTV Sports

7:30 p.m. Medellín vs. América de Cali – DirecTV Sports

7:30 p.m. Mushuc Runa vs. LDU Quito – DirecTV Sports

7:30 p.m. Ayacucho FC vs. Sport Boys – DirecTV Sports

Liga de Campeones CONCACAF

8:00 p.m. New England vs. Pumas – Star +

10:00 p.m. Cruz Azul vs. Montreal Impact – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, DirecTV Go, Fanatiz y TyC Sports.

