Cajamarca: Policía que atiende choque se da cuenta que fallecida era su hija

El accidente de tránsito habría ocurrido en Sulluscocha, Cajamarca. Foto: Panamericana.

Sin saber que era su hija, un policía se acercó para ayudar a los heridos en un accidente de tránsito en Sulluscocha en Cajamarca y al verla muerta se quebró en llanto. Este policía trabajaba en el distrito de Namora y este accidente se produjo en una combi que se dirigía desde Cajamarca hasta el distrito ya mencionado.

El vehículo chocó contra un trailer debido a que la combi habría invadido el carril contrario, dejando cinco personas fallecidas y otras cuatro gravemente heridas. Los bomberos llegaron y trasladaron a los heridos al hospital más cercano para que sean atendidos.

Debido al accidente, el paso quedó restringido por varias horas, ya que se encontraban levantando los cuerpos por orden del Fiscal de turno para que sean trasladados a la morgue y se realice la necropsia correspondiente.

AUTO SE QUEMA EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Una señora se quedó sin trabajo después de que su medio de transporte de pescado quedó totalmente quemado, este incendio fue provocado por un balón de gas y alertó a los conductores que se encontraban manejando por la avenida Pachacútec en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los serenos restringieron el tránsito antes de la llegada de los bomberos durante varias horas. La principal afectada fue la señora Julia, quien miraba impotente como ardía su herramienta de trabajo sin que nadie pudiera hacer nada en ese momento.

“Empezó a explotar cuando estaba adentro, me bajé y empezó a incendiarse todo. Es mi herramienta de trabajo, es el único medio que tengo para sostenerme, quiero que alguien me ayude”, comentó la víctima desesperada.

Los bomberos llegaron cuando el carro ya se encontraba totalmente quemado y solo quedó llevarse los restos del vehículo incendiado. La señora Julia era una transportista de pescado en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo y a la vez es madre de cinco hijos. Cabe destacar que aún no había terminado de pagar el carro, se encontraba endeudada.

“No tengo con qué trabajar, sostengo a mis hijos con eso, sus estudios y todo. Hace cuatro días empecé a trabajar, porque le he bajado el motor y también me he endeudado con eso para hacer que mis hijos estudien. Lo había hecho reparar todo”, expresa triste.

Los testigos no creen que este accidente se haya producido por una simple falla mecánica, ya que el taxi salió del taller por una bajada de motor recién la semana pasada. Las sospechas recaen actualmente en los encargados del transporte informal.

Según mencionan los testigos, estas personas con las que trabajaba Doña Julia mantenían fuertes diferencias. “Ha discutido con la dueña o sobrina del pesquero. Esas son mafias, cobran y parece que ha sido un atentado por pescado”, comentó un testigo del lugar.

La señora busca apoyo económico de inmediato para poder llevar sustento a su casa y poder mantener a su numerosa familia.





