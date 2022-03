Villa el Salvador: sujetos embalaban insumos de droga dentro de iglesia entre rezos y cánticos

El colmo. La policía logró desbaratar la organización de un grupo de sujetos que embalaban droga para distribuirla al interior del país. Utilizaban fachada de iglesia en las que guardaban galones llenos de insumos químicos usados para el narcotráfico.

Tras un largo seguimiento, la División Terna Sur II, logró dar con el paradero de estos sujetos, los mismos que estuvieron siendo seguidos en un exhaustivo trabajo de investigación por parte de esta unidad policial.

Ambos sujetos, aseguraron que estos insumos serían mandados para Juliaca. Asimismo, manifestaron que por cada embalaje ellos cobran 200 dólares, pese a lo que mencionaron, la policía incautó todo el material para ser llevado a la fiscalía como prueba de los actos ilícitos de ambos hombres.

La policía llegó hasta el grupo 06 del sector 06 en Villa El Salvador. Ante la llegada de las autoridades, ambos hombres no pudieron negarse a los hechos, ya que la policía tenía todo grabado en imágenes del seguimiento que comenzaron a hacerle desde hace varias semanas.

Mario Gabriel Meza de 53 años y Edwin Huamán de 52 años, son los dos hombres que fueron intervenidos en la iglesia en donde aseguran que el dueño les alquiló una parte de este recinto para que puedan vivir y al mismo tiempo cuidarla. Sin embargo, al ver que tenían espacio, empezaron a armar todo el taller para empaquetar dichos insumos.

“Me aproveché de la confianza que me dio el pastor y me siento arrepentido”, expresó el sujeto al ser detenido y conducido a la comisaría por la policía de VES.

Cabe mencionar que fueron 27 cajas que han sido incautadas por las autoridades, en total fueron 918 litros de estos insumos que iban a ser trasladados por diversas partes del Perú.

ADOLESCENTE DESAPRECE AL IR A ENTRENAR

Carolina Estefany Ríos Deza, de 16 años, está desaparecida desde el pasado 4 de marzo. Según reportes, la joven fue vista por última vez al subir a un automóvil luego de terminar su entrenamiento deportivo en Jesús María.

Su madre se siente muy desesperada, ya que desde el 04 de marzo la joven no ha dado signos de su paradero. Según algunas amigas, le comentaron a doña Raquel que Carolina estaba siendo amenazada por su ex enamorado de nombre Diego Mendoza, quien se molestó al saber que la joven mintió en su edad.

“Su amiga me contó temerosa que el chico con el que se veía mi hija le amenazó de muerte a ella y a su hermanito (…) Carolina me dijo que había terminado con ese chico por haberle mentido sobre su edad. Ahora yo no sé nada de mi niña” expresó la madre al diario La República.

Según los testimonios de la familia, ellos recibieron una llamada donde escucharon a una persona llorar.

“Su amiga le prestó su celular a mi hija para hacer una llamada. En las cámaras se puede ver cómo ella sube. Supongo que se habrá ido con Diego. No podemos sospechar de alguien más porque se ve cómo ella acomoda sus cosas en el carro para subirse”, añadió Raquel.

