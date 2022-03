Usuarios dejaron divertidos memes tras caída de Spotify y Discord en varios países

Los mejores memes que dejó la caída de Spotify y Discord. Composición Infobae.

Un caída sorpresiva, fue como los vieron diversos usuarios de las redes sociales alrededor del mundo al ver que Spotify y Discord comenzaron a presentar fallas. Según DownDetector las principales fallas que han tenido los usuarios es no poder ingresar a las plataformas. El hecho se reportó en Twitter, que también ha tenido fallas en los últimos dos días.

Spotify es una aplicación conocida por el contenido musical, que permite a cualquier ciudadano elegir sus canciones, hacer playlists, musicas randoms e incluso podcast informativos. Discord fue creado más con un impulso de interacción para juegos en línea o videollamadas, pero ha sido empleado para temas laborales. Por eso, ambas son de gran importancia para los usuarios que se vieron preocupados por esta caída.

En ese sentido, los internautas no desperdiciaron la oportunidad para la creatividad y enojo en la red de Twitter —con ligeras fallas como no ver los comentarios o demora de carga en los videos— para subir divertidos memes para bajar las tensiones ante la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología. Te presentamos una lista de las imágenes más entretenidas del día de hoy, a la espera de no más fallos cibernéticos.

Desde cómo estará la interna, hasta los usuarios que desinstalaron la aplicaciones creyendo que era un error personal en sus celulares, pero resultó un tema global. Compártelo y diviértete un poco en tiempo de tensiones.

Corran, corran que pierden contenido y suscriptores. Foto: Twitter.

Por eso esperaba con la carita empapada...no dejan sufrir a uno. Foto: difusión

A llorar, a llorar y escuchar nuestra melodiosa voz.

Ahí te das cuenta qué es peor. Foto: Twitter.

Terribles con las empresas en estos días. No hay soporte. Foto: Twiiter.

Ya no se podrá sufrir, eso es ¿bueno?. Foto: Twitter.

Hermanos separados al nacer. Crecen juntos, caen juntos. Foto: Mr Gunball.

La vieja confiable. Descarga y pon tu carpeta de música, días como el de hoy son importantes. Foto: Twitter.

Un error lo comete cualquier. Foto: Twitter.

¿A ver, a ver, qué pasó aquí?. Foto: Twitter.

Lluvia de millones para Apple. Foto: Twitter.

¿Para eso la gente paga Premium? Sí, para que en días importantes el sistema falle. Foto: Twitter.

Twitter la bendición y la salvación [aunque también con falles]. Foto: Twitter.

Así quedaron varios.

Ajá. Solamente quiten la publicidad y todo en orden.

Las cuentas oficiales de Spotify en Facebook, Twitter e Instagram todavía no han dicho nada al respecto. Sin embargo, la cuenta “SpotifyCares” —soporte técnico de la plataforma— está respondiendo las interrogantes de varios cibernautas, también emitió un breve comunicado. “Algo no está del todo bien, y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!”, escribió la cuenta oficial de Spotify en Twitter.

También hubo reclamos de usuarios sobre el hecho, que deja a los usuarios de redes en incertidumbre para poder usar ambas plataformas.

Por su parte, desde la red de mensajería instantánea confirmaron: “Somos conscientes de un problema que provoca errores en los mensajes y estamos trabajando para solucionarlo. ¡Disculpas por la interrupción y gracias por aguantar!”. Luego, agregaron: “Hora de salir para todos”.

