La “U” es criticado por posible fichaje de Andy Polo tras acusaciones de violencia

A pocas horas de conmemorarse el Día internacional de la Mujer, varios internautas se sorprendieron al saber que el jugador Andy Polo estaría a punto de concretar su fichaje en Universitario de deportes. El exintegrante del Portland Timbers fue retirado de este equipo luego de conocerse que su esposa lo acusaba de haber abusado física y psicológicamente de ella. Días después, Génessis Alarcón, agregó que Polo habría cortado todo tipo de comunicación con sus hijos.

El historiador y periodista deportivo Jaime Pulgar Vidal recordó, a través de un tweet, los orígenes del movimiento Me Too, el cual incentivaba a las mujeres violentadas a que hagan públicas las agresiones que habían sufrido. Recalcó que muchas de quienes se sumaron a la ola de denuncias se toparon con un muro que cuestionaba sus declaraciones. “Yo sí les creo y, por ello, me parece lamentable el regreso de Andy Polo a la U”, dice el tweet de Pulga Vidal.

Por su parte, el economista Hugo Ñopo recordó los motivos por los cuales Andy Polo fue retirado del Portland Timbers. En su publicación, compartió el comunicado que publicó la Major League Soccer tras conocerse las acusaciones contra el jugador. En ellas se notificaba su suspensión inmediata y la prohibición de su participación en las actividades mientras no se cuente con el resultado de la investigación que llevaría a cabo la MLS. “¿Quién iría a pensar que un club peruano le haría una oferta?”, se preguntón el autor del tweet.

El periodista Julio Vilchez señaló que sería “un flaco favor” a la imagen institucional de la U si se concreta el ingreso de Andy Polo al equipo. Los problemas que enfrenta el jugador lo perseguirán durante mucho tiempo, según el periodista quien, además, agregó que la figura de Polo no coincidiría con “los valores del club”. “Lo futbolístico es indiscutible para el medio, pero no lo es todo”, rezan las últimas líneas de su publicación.

La periodista Sophia Castillo hizo hincapié en la situación en la que se encuentran las esposa e hijos de Andy Polo. Cabe recordar que hace unos pocos días, la abogada de su esposa Génessis Alarcón denunció el distanciamiento del jugador con sus hijos. “Parece que le ha dolido mucho que la demanda se haya establecido, que hayamos pedido justicias y, en represalia, no se comunica con los hijos ni tampoco ha abonado alguna suma dineraria a la cuenta de Génessis”, comentó. Por su parte, Castillo lamentó que Universitario de deportes “contrate agresores”.

A través de su cuenta de Twitter, Direct TV Perú resaltó os comentarios de la comentarista y exfutbolista profesional Talía Azcárate. “No es correcto que quieran contar con los servicios de Andy polo antes de que culmine el proceso que atraviesa”, fueron las palabras de la conductora de “De fútbol se habla así”. Según el reporte policial del 23 de mayo del 202, la esposa de Polo dijo que ese le había arañado la muñeca y calificó el dolo como si le hubiera dado un puñetazo.

Un usuario identificado como Carlos Andrés quien asegura ser seguidor de Universitario de deportes recalcó que “hoy por hoy cuando la violencia acecha el fútbol, es un pésimo mensaje hacernos de un jugador como él (Andy Polo) con sus denuncias. Universitario no es eso”. También señaló que preferiría que el equipo al cual alienta con entusiasmo tenga un desempeño promedio en el campeonato que debe enfrentar en lugar de contar con un jugador como Polo en el equipo.

