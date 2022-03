Test viral: ¿el hombre mira de frente o de costado?

El test viral que está dando de qué hablar en diversas redes sociales es el que te traemos hoy y se trata simplemente de identificar si el hombre mira hacia adelante o de costado. Eso sí, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, por el contrario, todo se trata de tu percepción, ya que eso definirá si eres extrovertido o tímido.

Mira la imagen del test y elige. Las respuestas están en la parte baja.

1. Hombre mirando de frente:

Si ves que el hombre está mirando de frente en la foto, el significado es muy bueno. Eso quiere decir que eres una persona muy sencilla, sincera y contundente. Contigo no hay necesidad de andarse con rodeos porque eres de los que si tienes algo que decir, simplemente lo dice y ya.

Si te trae problemas, es probable que pienses en las consecuencias, pero priorizas tu salud así que ¿es mejor soltarlo o callarlo? Tú mejor que nadie puede responder eso.

Además, eres muy sociable y de mente abierta, y te encanta descubrir cosas nuevas. Lo tuyo es ir aprendiendo por la vida, aunque a veces ni lo sepas pero al querer conocer cosas nuevas, aprendes.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que también te gusta controlarlo todo. Una de tus mayores cualidades es tu intuición y eo ayuda a quieras adelantarte a lo que podría pasar y controlarlo. Puedes analizar fácilmente a cualquier persona y cualquier cosa. No hay forma de manipularte.

2. Hombre mirando de perfil:

Si tu percepción es que el hombre mira de perfil, es porque eres una persona bastante tímida. Eres de aquellos a los que no les gusta ser el centro de atención , lo que, lamentablemente, te ha hecho perder muchas amistades nuevas. Pero eso ¿acaso de importa? Pues no porque eres feliz con tu pequeño círculo de verdaderos amigos y eso está bien.

Tu imaginación es magnífica, podríamos decir que es hasta muy salvaje porque tus ideas son de otro mundo y ni qué decir cuando las aplicas en el trabajo. Si es que no te has dado cuenta, tómalo como una señal porque ¡Deberías confiar más en ti mismo!

Evita minimizar todo lo que realizas, eres muy grande pero eso no quita que debes de trabajar en tu confianza. Si no lo puedes hacer solo, apóyate en tus amigos de verdad, es probable que ellos destaquen cosas que ni siquiera has imaginado.

