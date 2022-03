Santiago Ormeño y su sentido mensaje después de la tragedia en Querétaro vs. Atlas por Liga MX

Santiago Ormeño se pronunció sobre lo que pasó en Atlas vs. Querétaro.

Una vez el fútbol se vio manchado por actos extrafutbolísticos. Después de lo que aconteció en el partido entre Atlas vs. Querétaro por la jornada 9 de la Liga MX, muchos jugadores y clubes se pronunciaron en contra de las conductas violentas entre hinchas de ambos equipos. El peruano Santiago Ormeño se sumó mediante sus redes sociales.

“Es muy doloroso que sigamos viviendo situaciones como la de ayer en Querétaro. La violencia nunca es una opción ni solución. Espero que todos los afectados se encuentren bien, que nunca se vuelva a repetir algo así”, escribió el futbolista del León a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué sucedió en el Atlas vs. Querétaro? Ya habían pasado los 60 minutos del partido por el campeonato azteca, cuando los fanáticos de ambas escuadras comenzaron a pelear en las tribunas. Rápidamente todo se saldría de control y la seguridad del complejo deportivo no pudo hacer nada al respecto.

Corría el tiempo y los actos de violencia se hacían más frecuentes en el estadio Corregidora. Los futbolistas también pasaron un momento de terror en la cancha y tuvieron que salir corriendo con dirección a los vestuarios. Anderson Santamaría, integrante de la selección peruana y que fue titular en el conjunto ‘rojinegro’, pudo evacuar con éxito.

Todo esto desencadenó en un gran número de heridos de gravedad y de acuerdo a información de un periodista de campo de Azteca Deportes habrían 17 fallecidos. Las autoridades de la Liga MX decidieron suspender los demás partidos de la jornada.

JUAN REYNOSO EN CONFERENCIA DE PRENSA

Santiago Ormeño no fue el único peruano que se refirió a los actos de violencia entre hinchas del Querétaro y Atlas. Juan Reynoso, tras la derrota 3-1 del Cruz Azul ante Puebla, declaró en conferencia de prensa y dio un mensaje de reflexión.

“Mi mensaje es una reflexión… mucha gente puede pensar que es un día triste para el futbol mundial, para el futbol mexicano; no nos confundamos, es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y el mensaje no nos ha quedado claro, debemos revisar cada quien en qué postura estamos, porque cuando uno ve redes pareciera que el futbol es de vida o muerte y el futbol es ganar, perder o empatar”, sostuvo el ‘Cabezón’.

Asimismo, criticó la acción de algunos asistentes de grabar imágenes muy fuertes que vienen circulando en redes sociales. “Cuidemos el mensaje, hoy regresamos a la época de barbarie, pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, rencor y afición malentendida, también tenemos la poca conciencia social del filmar algo y ponerlo en redes… son vidas de seres humanos, es gente que fue al estadio a disfrutar el partido”.

El técnico peruano tuvo un mensaje profundo sobre los sucesos agresivos en el estadio Corregidora.

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Mauricio Kuri, gobernador del Estado Querétaro, informó que se reunió con los presidentes de la Liga MX y del Club Gallos Blancos de Querétaro para coordinar las líneas de investigación e identificar a los culpables de la tragedia del sábado.

Asimismo, Mikel Arriola, responsable de la organización del torneo mexicano, se pronunció ayer por la noche. Se solidarizó con las familias afectadas y que se mantienen al tanto de la salud por medio de los reportes médicos. “Condenamos enérgicamente lo que sucedió esta noche y nuestro compromiso actuar para que no haya impunidad”.

