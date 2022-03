Luis Iberico: “Estoy casi seguro que APP no le dará el voto de confianza a Aníbal Torres”

El exparlamentario Luis Iberico consideró la vacancia de Pedro Castillo como una salida. Foto: Andina

Luis Iberico, excongresista y actual integrante del comité político de Alianza para el Progreso - APP, dijo que no cree que su bancada parlamentaria otorgue el voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres el próximo martes 8 de marzo cuando se presente el premier en el Pleno del Parlamento.

El exlegislador sostuvo que en la reunión que tuvo su bancada con el presidente del Consejo de Ministros le mencionaron la preocupación de la permanencia de los ministros de Energía y Minas, Salud, Justicia y Transportes y Comunicaciones, aunque este último renunció y considera que su reemplazante, Nicolás Bustamante, es “una tomadura de pelo”, por lo que sindicó al presidente Pedro Castillo como culpable de esta situación.

“El problema reside en el propio presidente Castillo que, o no quiere o no puede o ambas cosas, ofrecerle un Gabinete de salida a esta situación de polarización a nuestro país. Por lo tanto creo y estoy casi seguro de que Alianza para el Progreso no le dará el voto en verde al Gabinete que presentará el día martes Aníbal Torres, a menos que ocurra un milagro que en este momento se hace bastante difícil”, manifestó en una entrevista con RPP Noticias.

Iberico dijo que el tema de la vacancia presidencial aún se está evaluando al interior del comité político del partido que lidera César Acuña.

“Estamos en el comité político evaluando esta situación y vemos que la vacancia o la inhabilitación es una posibilidad; sin embargo, vemos que cada vez más cercana porque el problema central reside en el propio Pedro Castillo que o quiere que lleguemos a esta situación o no puede evitar que lleguemos a esta situación”, expresó.

Iberico aseguró que actualmente no se cuenta con los votos para lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo, aunque cree necesario que Alianza para el Progreso - APP respalde la iniciativa para lograr los 87 votos.

PEDIDO DEL VOTO DE CONFIANZA

Este martes 8 de marzo el Pleno del Congreso recibirá al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que exponga las propuestas de gobierno que tienen definidas en este cuarto gabinete en los siete meses de gobierno de Pedro Castillo.

“Creemos en el diálogo y la concertación en la construcción de un país en conjunto, por ello queremos anunciar que lo recibiremos (Aníbal Torres) para escuchar los lineamientos del gobierno este 8 de marzo”, dijo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Tiene más de 20 días para reflexionar, para concertar, para convocar, para conciliar, para plantear, para conversar, y ver qué hacemos juntos por nuestro país el Perú lo esperamos señor ministros El Perú espera sus propuestas”, agregó.

María del Carmen Alva fue descubierta con otros miembros de la diversas bancadas para supuestamente crear estrategias de vacancia contra Pedro Castillo, en una investigación del semanario “En sus trece”, de César Hildebrandt.

La presidenta del Congreso de la República contestó que no era ninguna golpista. “El primer ministro Torres acusó a miembros de este Congreso y de la Mesa Directiva de golpismo, de complotar anti democráticamente para derrocar al presidente, buscando ahondar la crisis que el Perú está sumergida. Desde inicio de este gobierno, queremos decirle a todos los peruanos que el Congreso de la República se reúne con un solo objetivo, un Perú mejor”, opinó.

“Congresistas de la República nos reunimos y nos reuniremos de manera constante para ver cómo sacamos al Perú adelante, ese es nuestro trabajo. Queremos decirle al ministro Torres que aquí estamos que seguiremos reuniéndonos para buscar propuestas de consenso que nos permitan salir adelante siempre respetando la legalidad y la Constitución. Seamos respetuosos el uno con el otro y démosle un respiro al Perú”, concluyó.

