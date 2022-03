Villa El Salvador: Policía abate a delincuente, tras una intensa persecución y tiroteo

El delincuente fue herido de dos impactos de bala. | Foto: TV Perú (Captura)

La madrugada del 5 de marzo, la Policía Nacional (PNP) abatió a un delincuente en la avenida José Olaya, en Villa El Salvador, tras una intensa persecución y tiroteo. El delincuente de 27 años había asaltado con un arma a tres jóvenes en la puerta de su casa.

Media hora antes de la persecución, Rusbel Bravo Favián, asaltó a un grupo de amigos en el sector VII grupo 2 del distrito. Les quitó el celular, y ellos no impusieron resistencia debido al arma que portaba el malhechor. Los jóvenes luego dieron la identificación a los efectivos policiales, quienes lo encontraron en el proceso de asaltar a otro transeúnte - con el arma apuntando a su cabeza.

“En esta zona cae abatido el delincuente producto del intercambio de disparos con el personal policial. Como podemos apreciar, se encuentra su pistola marca baikal de serie erradicada. Con esta arma hizo disparos contra los policías. Gracias a la capacitación del programa policial, no ha sido herido ningún efectivo policial”, señaló el coronel Walter Palomino, jefe de la división policial sur II.

La persecución se dio y tanto el delincuente como los oficiales se tiraron disparos. Finalmente, el malhechor fue herido por dos impactos de bala. Los oficiales lo cargaron y llevaron en el auto policial. La Policía confirmó que el delincuente falleció tras recibir asistencia médica en un hospital cercano.

En Villa El Salvador, un delincuente falleció de dos impactos de bala, tras una persecución de la Policía. | VIDEO: TV Perú

La delincuencia y crímenes perpetuados por delincuentes armados parece continuar con regularidad, pese al estado de emergencia que rige en Lima Metropolitano y Callao.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Esta es una medida que, según la Constitución Política del Perú, puede ser decretada por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de ministros y debe ser solo por un plazo determinado. Según como lo crean las autoridades, puede aplicar para todo el territorio nacional o a un solo sector en específico.

El Estado de emergencia es declarado cuando se registra “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. El artículo Nº 137 de la Constitución señala que esta medida no puede exceder los 60 días y de querer ser prorrogada hará falta un nuevo decreto.

DERECHOS QUE SE SUSPENDEN

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

