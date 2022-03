SMP: hombre sorprende y golpea a delincuente que intentó robarle su auto, quien llora para no ser detenido

SMP: delincuente es sorprendido por ciudadano al intentar robar el auto. Captura de imagen: Panamericana Televisión.

A golpes y en defensa propia un hombre padre de familia golpeó a un delincuente en San Martín de Porres. Ante la inseguridad en la capital, el señor se percató que el sujeto intentaba robarle su auto en horas de la noche por lo que se acercó para encararlo y con ayuda de los serenos, tumbarlo al suelo a golpes. El hampón intentó llorar y gritar para huir del lugar.

Según información de 24 horas, el hecho ocurrió en la asociación de viviendas de Montecarlo (SMP). El detalle que ocasionó el incidente, fue que el delincuente intentó abrir la puerta del vehículo rompiendo una de las lunas del lado izquierdo. Ese fue el detonante que puso en alerta al señor para proteger su auto.

Por eso se acercó al hampón para recriminarlo por su accionar, aunque este negó cualquier vínculo suyo con las lunas rotas. Sin embargo, el padre de familia ya estaba decidido a hacer justicia con sus propias manos y le propinó un par de golpes al delincuente con el objetivo de reducirlo al suelo.

Fue en ese momento cuando un agente del Serenazgo fue a ayudarlo debido a que el sujeto buscaba escaparse a cualquier costo al verse acorralado y no esperar la respuesta de su víctima. “Yo no he robado nada” , dijo el hampón en reiteradas oportunidades para que lo suelten. Sin embargo, fue en vano. “Te juro que vas a ir a la cárcel” , le mencionó el ciudadano mientras lo retenía en el suelo. El hecho fue grabado por el celular de Serenazgo.

El delincuente se puso a llorar para que lo dejen libre sin éxito. Alegaba ante la policía que “era un vecino de la zona”. Según las pesquisas, él es de nacionalidad venezolana y habría ingerido alcohol.

Al final, el delincuente fue llevado a la comisaría Sol de Oro para que brinde sus descargos. Entre tanto, el padre de familia puso la denuncia para que se quede detenido. “El sujeto rompió la luna de lado izquierdo y quiso apropiarse de las pertenencias”, acotó el coronel Luis Hipólito Saldívar a Panamericana Televisión sobre las primeras pesquisas de la intervención.

Intento de asalto en San Martín de Porres. Un ciudadano sorprende a ladrón robando su auto y lo golpea. Video: 24 horas/Panamericana Televisión.

DELINCUENTE ROBA CELULAR Y LUEGO PIDE DISCULPAS

Sadid Fuertes Gutiérrez, alias ‘Pequeño cali’, fue detenido por Escuadrón Verde de la PNP luego de haberle robado el celular a un joven en las inmediaciones de la avenida San Pablo, ubicado en el distrito de La Victoria. La grabación difundida por América Noticias muestras que el sujeto puso resistencia a su detención.

Él intentó huir por los cerros aledaños al parque del Inmigrante; sin embargo, no logró su cometido. ‘Pequeño cali’ fue trasladado a la Comisaria de Apolo, donde tendrá que rendir cuentas ante un fiscal sobre su accionar en horas de la mañana en dicha zona de La Victoria.

Durante la grabación de la detención, el delincuente puso resistencia pero cedió al verse cercado por el grupo policial, quienes lo llevaron hasta donde la víctima para que devuelva el equipo móvil y se disculpe. El trabajador con su motocicleta contó que el celular como mapa para llegar a su destino.

