Programación de partidos de hoy, viernes 04 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Melgar debutará en la Copa Sudamericana 2022 ante Cienciano. Foto: FBC Melgar.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 5 de la Liga 1 nacional con los encuentros entre UTC vs. Melgar y Cienciano vs. Ayacucho FC. Si no eres de los afortunados hinchas que acudirá al estadio para alentar a tu equipo favorito, puedes ver la transmisión en vivo de ambos encuentros a través de la señal de GolPeru.

Liga 1 – Perú

3:30 p.m. UTC vs. Melgar – GolPeru

7:00 p.m. Cienciano vs. Ayacucho FC – GolPeru

Termina la segunda fecha de la fase de grupos en el Sudamericano Femenino sub 17 con los enfrentamientos de las selecciones de Argentina vs. Venezuela y Bolivia vs. Brasil y mañana inicia una nueva fecha en la que jugará nuestra selección femenina de menores.

En Europa, hoy hay encuentros en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemani, LaLiga de España y la Ligue 1 de Francia. En cada una se disputará sólo un encuentro por hoy y durante el fin de semana habrá más. El día de hoy podremos disfrutar de los cotejos entre Inter de Milan vs. Salernitana en la Serie A, Armnia Bielefeld vs. Augsburg en la Bundesliga, Alavés vs. Sevilla en LaLiga y Lorient vs. Lyon en la Ligue 1.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, mexicano, ecuatoriano, uruguayo y venezolano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Primera División Argentina, la Liga MX de México, el Campeonato Uruguayo, la LigaPro de Ecuador y la Liga Futve de Venezuela. Los enfrentamientos más esperados serán entre Unión Santa Fe vs. Platense por la Primera División de Argentina, FC Juárez vs. Fútbol León en la Liga MX, Deportivo Maldonado vs. Liverpool en el Campeonato Uruguayo, Emelec vs. Guayaquil City en la LigaPro y Zamora FC vs. Estudiantes Mérida en la Liga Futve.

Sudamericano Femenino Sub 17

2:00 p.m. Argentina vs. Venezuela – DirecTV Sports

4:30 p.m. Bolivia vs. Brasil – DirecTV Sports

Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Arminia Bielefeld vs. Augsburg – Star +

Serie A – Italia

2:45 p.m. Inter de MIlan vs. Salernitana – Star +

LaLiga – España

3:00 p.m. Alavés vs. Sevilla – Star +, ESPN 2

Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. Lorient vs. Lyon – Star +

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Aragua vs. Hermanos Colmenarez – GolTV Play

6:15 p.m. Zamora FC vs. Estudiantes Mérida – GolTV Play

Primera División de Argentina

5:15 p.m. Unión Santa Fe vs. Platense – TyC Sports, TNT Sports

7:30 p.m. Gimnasia LP vs. Argentinos Juniors – TyC Sports, TNT Sports

7:30 p.m. Barracas Central vs. Aldosivi – TyC Sports, Fox Sports Premium

Campeonato Uruguayo

6:00 p.m. Deportivo Madonado vs. Liverpool FC – GolTV Play

LigaPro - Ecuador

7:00 p.m. Emelec vs. Guayaquil City – Star +, GolTV, GolTV Play

Liga Expansión MX – México

8:00 p.m. Nexaca vs. Toluca – DirecTV Sports

10:00 p.m. FC Juárez vs. Club León – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Fanatiz, GolTV, GolTV Play, TNT Sports, Fox Sports Premium y TyC Sports.

