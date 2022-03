Percy Liza calentó el Alianza Lima vs. Sporting Cristal y manifestó que hay “algo pendiente” por la final del 2021

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el primer clásico del 2022.

Percy Liza calentó el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la jornada 5 de la Liga 1. El delantero ‘celeste’ señaló que hay algo pendiente por la final del año pasado ante los ‘blanquiazules’, la cual terminó en un subcampeonato para la institución ‘bajopontina’.

“Hay un tema pendiente con ellos (Alianza Lima) por la final porque creemos que pudimos obtener un mejor resultado. Simplemente trabajar y Alianza es un buen equipo”, sostuvo en una conversación con GOLPERU.

Asimismo, la ‘Figura’ habló de la relación con Christofer Gonzáles. “Si en verdad ‘Cancha’ es una muy buena persona aparte de lo buen jugador que es, siempre lo demuestra dentro del campo. Poco a poco hemos ido afinando esa amistad, esa relación que siempre ha sido muy sana entre nosotros”.

“Él siempre me habla en los entrenamientos, siempre trata de que esté bien posicionado para poder jugar, poder marcar un pase. Hemos ido creando virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo”, agregó.

Eso se ve reflejado en el terreno de juego. En el partido ante Universidad Técnica de Cajamarca, Percy Liza le metió un gran pase a ‘Canchita’ y este definió con gran calidad. Así llegó el doblete del integrante de la selección peruana en el Alberto Gallardo.

El canterano ‘rímense’ fue consultado en qué posición del campo le gusta desempeñarse. “El año pasado me venía sintiendo mucho más cómodo de extremo porque era donde comunmente venía jugando. Pero desde que el ‘profe’ me puso de ‘nueve’, empecé a ver videos, movimientos y hoy en día me siento más cómodo ahí”.

¿Pór que le gusta jugar ahí? “Porque el equipo siempre juega para el ‘nueve’, me gusta hacer goles y siento que soy el primero en defender. El equipo también depende de mucho empiece presionando yo, me gusta el tema de la presión, hacer desmarques y eso tipo de movimientos”.

Percy Liza está muy cerca de llegar a los 50 partidos de manera profesional con la camiseta de Sporting Cristal, en los cuales ha podido anotar once goles y brindar cinco asistencias. No obstante, no ha marcado hasta el momento en un clásico. Solo asistió en el último gol de Marcos Riquelme en la victoria 3-1 en el estadio Nacional el pasado 24 de octubre del 2021.

Liza habló sobre la final del año pasado entre 'celestes' y 'blanquiazules'

ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para este domingo 06 de marzo a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Solo la hinchada del conjunto íntimo tendrá acceso al complejo deportivo y después de mucho tiempo en el torneo local, se jugará con un aforo al 90%.

Los dos equipos tendrán bajas en la zona de ataque. El elenco ‘bajopontino’ confirmó la baja de Fernando Pacheco por un desgarro en el muslo izquierdo y que John Jairo Mosquera tenía un problema en la rodilla. En las últimas horas, RPP informó que el colombiano se perderá el duelo ante los ‘blanquiazules’.

Por su parte, Carlos Bustos no podrá contar con Jefferson Farfán, futbolista que estuvo en la mañana en las instalaciones de la Videna y según información de GOLPERU realizó terapia. Esto se debe a que volvieron las molestias en su pierna, por lo que el técnico argentino deberá esperar más tiempo para utilizar al ‘10 de la calle’.

SEGUIR LEYENDO