SJL: policlínico era fachada para explotar sexualmente a menores de edad

En horas de la madrugada, se realizó un operativo en conjunto con la policía y la municipalidad de San Juan de Lurigancho para desbaratar con la mafia de trata de personas.

Según el reporte de la policía, existía un policlínico que era la fachada para que decenas de mujeres brindarán sus servicios sexuales. Ante esto, el alcalde del distrito se mostró en contra de estas actividades, ya que genera la explotación de menores a manos de estas organizaciones criminales.

“Les digo a todas las personas que intenten hacer lo que quieran en el distrito, aquí no hay espacios para ellos. No vamos a dejar que miserables ejerzan esas actividades. Sabemos que estas organizaciones les cobran cupos a las trabajadoras sexuales y eso no lo vamos a permitir”, expresó el burgomaestre para Panamericana TV.

Vecinos de la zona también se mostraron en contra, ya que aseguran que siempre venían delincuentes a molestar a las mujeres. Incluso, hicieron un llamado a la policía para que den con el paradero de estas cabecillas porque muchas menores de edad traídas de otros países trabajaban como prostitutas.

La policía informó que entre los intervenidos, habían algunos de ellos que tenían drogas por lo que no se descarta que sean micro comercializadores.

Policía y la Municipalidades se unieron para desbaratar mafias que explotan sexualmente a mujeres

450 PERSONAS EN OPERATIVO CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

La policía en conjunto con los serenos de San Juan de Miraflores, también iniciaron un mega operativo para dar con el paradero de cabecillas que integran mafias de explotación sexual.

En total fueron 450 las personas intervenidas por la policía. Sin embargo, las mujeres pedían que no se les graben porque muchas de ellas trabajan de forma clandestina. Además aseguraron que sus familias no saben a lo que ellas se dedican realmente.

“Es un operativo relámpago entre la policía y la municipalidad. Aquí están mujeres que se dedican a la prostitución clandestina y hay menores de edad. Además de ello hay muchas personas sin identificación”, expresó el efectivo policial a cargo.

Este operativo tuvo lugar como San Juan de Miraflores, Pamplona 1, Pamplona 2 y Laderas de Villa.

Por su parte, el alcalde de San Juan de Miraflores, brindó detalles de este operativo y aseguró que no permitirá que en el distrito existan bandas organizadas que cobran cupos a las trabajadoras sexuales.

“Estamos clausurando locales, hostales, cantinas en el cual también se ofrecían la venta ilícita de drogas”, explicó el burgomaestre.

Recordemos que hace unas semanas, en el jirón Zepita del Centro de Lima, dos sicarios mataron de 28 balazos a dos trabajadoras sexuales por rehusarse al pago de cupos. Según la policía, las mafias extranjeras habrían sido las que asesinaron a ambas mujeres de nacionalidad ecuatoriana.

Ante esto, la policía investiga el crimen y asegura que ya tendrían identificadas a los autores de este hecho de sangre.

Por otro lado, la noche del 22 de febrero, tres mujeres fueron atacadas a disparos en la cuadra 35 de la avenida Mariátegui, frente al paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino.

Según testigos, quienes habrían disparado en contra de las meretrices serían los mismos proxenetas. Estos, a borde de una moto, se acercaron al rededor de las 11:00 p.m. e intentaron atentar en contra de sus vidas.

Las mujeres huyeron a una juguería en la misma calle, pero una de ellas sí salió herida. Además de ello, el escenario solo dejó la mampara de vidrio frente a una notaría destrozada por el impacto de las bajas.

SEGUIR LEYENDO