Programación de partidos de hoy, martes 02 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

A qué hora juegan Universitario vs Barcelona SC: fase 2 vuelta de Copa Libertadores 2022.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Se juega la segunda final de la Recopa Sudamericana entre Palmeiras vs. Paranaense. Recordemos que en la final de ida empataron 2-2, por lo que hoy se juegan todo. Continúa la segunda ronda de la Copa Libertadores con cuatro emocionantes encuentros, uno de los más esperados es sin duda el de Universitario de Deportes vs. Barcelona SC que se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En Europa, hoy es un día de copas y es que muchas juegan las semifinales o van a cercándose a esto. La Copa Italia tiene hoy el primer partido por semifinales entre Juventus vs. Fiorentina, la Copa de Alemania continúa con los cuartos de final con tres encuentros, uno de los más esperados es el de Hannover 96 vs. RB Leipzig, la FA Cup de Inglaterra sigue con su quinta ronda y el duelo más esperado será Luton vs. Chelsea, vuelve la Copa del Rey de España para empezar la segunda parte de su semifinal entre Valencia CF vs. Athletic Club, la Copa de Francia también está casi en última instancia con el enfrentamiento entre Nantes vs. Mónaco por la semifinal. Además, hay duelo en LaLiga de España con el partido entre Mallorca vs. Real Sociedad.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, el fútbol argentino y mexicano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa Argentina, la Liga MX, y la Liga Expansión MX. Los cotejos más esperados serán entre Boca Junior vs. Central Córdoba por la Copa Argentina, Tigres vs. Cruz Azul de Luis Abram en la Liga MX y Club Deportivo Tapatío vs. Tepatitlán de Morelos en la Liga Expansión MX.

Copa de Alemania – Cuartos de Final

12:30 p.m. Hamburger SV vs. Karlsruher SC – Star +, DirecTV Sports

12:30 p.m. Hannover 96 vs. RB Leipzig – Star +, DirecTV Sports

2:45 p.m. Bochum vs. Freiburg – Star +, DirecTV Sports

FA Cup – Inglaterra

2:15 p.m. Luton Twon vs. Chelsea – Star +

2:30 p.m. Southampton vs. West Ham United – Star +

3:15 p.m. Liverpool vs. Norwich City – Star +

Copa Italia - Semifinal

3:00 p.m. Fiorentina vs. Juventus – Star +, ESPN

LaLiga - España

3:00 p.m. Mallorca vs. Real Sociedad – Star +, ESPN 2

Copa Argentina

3:10 p.m. Banfield vs. Dock Sud – TyC Sports Internacional

7:10 p.m. Boca Juniors vs. Central Córdoba – TyC Sports Internacional

Copa de Francia - Semifinal

3:15 p.m. Nantes vs. Mónaco – Star +, ESPN

Copa del Rey – España (Semifinal)

3:30 p.m. Valencia vs. Athletic Club – DirecTV Sports

Copa Libertadores

5:15 p.m. Guaraní vs. América Mineiro – Star +

5:15 p.m. Universidad Católica vs. Bolivar – Star +, ESPN, ESPN 2

7:30 p.m. Estudiantes vs. Audax Italiano – Star +

7:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Barcelona SC – Star +, ESPN, ESPN 2

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Tepatitlán vs. Tepatío – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Pumas Tabasco vs. Mineros de Zacatecas – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Raya2 vs. Venados – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

Recopa Sudamericana - Final

7:30 p.m. Palmeiras vs. Paranaense – DirecTV Sports

Liga MX – México

8:00 p.m. Atlas vs. Pachuca

8:00 p.m. Tigres UANL vs. Cruz Azul – DirecTV Sports

10:00 p.m. Atlético San Luis vs. Guadalajara

10:00 p.m. Santos Laguna vs. Pumas UNAM

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Fanatiz, TyC Sports Internacional y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports y Marca Claro.

