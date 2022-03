Programación de partidos de hoy, lunes 01 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Serie A - Genoa v Inter Milan - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - February 25, 2022 Inter Milan's Lautaro Martinez in action with Genoa's Johan Vasquez REUTERS/Massimo Pinca

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Inicia el Sudamericano Femenino sub-17 con encuentros entre las selecciones de Ecuador vs. Chile y Uruguay vs. Perú para abrir la primera fecha.

Sudamericano Femenino Sub-17

2:00 p.m. Ecuador vs. Chile – DirecTV Sports

4:30 p.m. Uruguay vs. Perú – DirecTV Sports

Empieza la Segunda Ronda de la Copa Libertadores con tres duelos llenos de tensión, ya que los equipos pelearan por seguir en carrera en el campeonato más importante de Sudamérica, uno de los duelos más esperados es el de Fluminense vs. Millonarios.

En Europa, se juega la primera semifinal de la Copa Italia entre AC Milan vs. Inter de Milán, mientras que en la Copa de Alemania arrancan los cuartos de final con el encuentro entre Unión Berlín vs. St. Pauli y la FA Cup de Inglaterra empieza su quinta ronda con tres enfrentamientos, uno de los más esperos es el de Peterborough vs. Manchester City. Además, habrá un duelo en la Premier League de Inglaterra entre Burnley vs. Leicester City.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino y mexicano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Primera División, la Copa Argentina, la Liga MX, y la Liga Expansión MX. Los cotejos más esperados serán entre Atlético Tucumán vs. Patronato en la Primera División de Argentina, Vélez Sarsfield vs. Cipolletti por la Copa Argentina, América vs. Querétaro en la Liga MX y Correcaminos vs. Cancún FC en la Liga Expansión MX.

FA Cup – Inglaterra

2:15 p.m. Peterborough vs. Manchester City – Star +, ESPN 2

2:30 p.m. Crystal Palace vs. Stoke City – Star +

2:55 p.m. Middlesbrough vs. Tottenham – Star +

Premier League - Inglaterra

2:45 p.m. Burnley vs. Leicester City – Star +

Copa de Alemania

3:00 p.m. Unión Berlín vs. St. Pauli – DirecTV Sports

Copa Italia

3:00 p.m. AC Milan vs. Inter de Milan – Star +, ESPN

Copa Libertadores

5:15 p.m. Monagas SC vs. Everton – Star +, ESPN

7:30 p.m. Fluminense vs. Millonarios – Star +, ESPN

7:30 p.m. The Strongest vs. Plaza Colonia – Star +, ESPN 2

Primera División - Argentina

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Patronato – TyC Sports, Fanatiz

Copa Argentina

5:10 p.m. Vélez Sarsfield vs. Cipolletti – TyC Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Alebrijes Oaxaca vs. Celaya – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Correcaminos vs. Cancún FC – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

Liga MX – México

8:00 p.m. Toluca vs. Tijuana – DirecTV Sports

10:00 p.m. América vs. Querétaro – DirecTV Sports

10:00 p.m. León vs. Monterrey – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, GolPerú en canales 14 y 714, Willax TV, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Fanatiz, TyC Sports y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports y Marca Claro.

