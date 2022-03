Ministro Salas sobre Pedro Castillo: “Está absolutamente con la conciencia tranquila”

La crisis que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo tras las declaraciones de Karelim López ante la fiscalía, ya tuvo su primer impacto en el Ejecutivo con la salida de Juan Silva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A pesar de las acusaciones, todavía por comprobar, de la empresaria, integrantes de la PCM han mostrado su respaldo al mandatario como es el caso de Alejandro Salas, ministro de Cultura.

Sobre la supuesta mafia liderada por Pedro Castillo desde el MTC, Salas señaló que “El presidente me ha manifestado que está absolutamente con la conciencia tranquila. Él es el primer interesado en que estas cosas se investiguen”. Las declaraciones fueron dadas a su ingreso a Palacio de gobierno.

“[Se debe investigar] toda esta postulación que quiere hacer la aspirante a colaborador eficaz [Karelim López] y por supuesto es lo más sensato y correcto”, señaló sobre la empresaria. Cabe resaltar que lo dicho ante la fiscalía debe ser comprobado por las autoridades para que finalmente, López puede recibir los beneficios que conlleva haber ayudado a la justicia.

Karelim López habría lanzado lapidantes acusaciones contra Pedro Castillo.

Tras la filtración de lo dicho por López, el presidente Castillo brindó un mensaje a la Nación en el que rechazó lo dicho por la empresaria y acusó al Ministerio Público de participar de un complot que tendría como fin desestabilizar su gobierno. Como era de esperarse, lo dicho fue refutado por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Esta señaló que desde su institución se vienen impulsando investigaciones a diversas figuras políticas integrantes del oficialismo y la oposición.

ANUNCIOS DE VACANCIA

La revelación de López tuvo repercusiones desde el Congreso de la República donde las bancadas de Avanza País y Renovación Popular anunciaron que vienen preparando una moción de vacancia contra el presidente Castillo. Estos documentos recogerían las declaraciones que generaron polémica, así como otros cuestionamientos al gobierno.

“Si es que se comprueba que lo que está diciendo es correcto y que las informaciones son correctas, estaríamos hablando de una vacancia inmediata. No creo que haya congresistas que duden en firmarla. Tenemos lista la moción, solo tenemos que actualizar con esto último. Lo correremos apenas se confirme que las declaraciones son correctas”, comentó el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, a Canal N

El ministro de Cultura dijo no sentirse sorprendido por la actuación del Parlamento. “Hemos estado conversando sobre ese punto y, como te vuelvo a repetir, no es sorpresa que se junten firmas para la vacancia porque es algo que se viene buscando desde el primer día”, recalcó a la prensa. Cabe recordar que el año pasado un intento de vacancia presentado por Patricia Chirinos se vio desestimada al no conseguir los votos necesarios para iniciar su debate.

Patricia Chirinos se pronuncia en una entrevista con RPP sobre el presidente. Foto: Composición.

Tras comunicarse la renuncia de Silva al MTC, Chrinos publicó un tweet en el que señala que la designación del ministro nunca debió suceder y que el objetivo es la salida de Pedro Castillo del gobierno.

Desde Acción Popular, bancada que según López, integraría cinco parlamentarios involucrados en una mafia, también se refirió a una posible vacancia. “Es un día muy complicado para el país si es que fuera cierto la información que se está vertiendo en los medios acarrearía de todas maneras una vacancia presidencial (…) de ser cierto no habrá de otra que vacarlo, pues no podemos tener a un presidente involucrado en actos de corrupción tan graves”, fueron las declaraciones del congresista Elvis Vergara.

El presidente Castillo deberá anunciar en las próximas horas quién será el sucesor de Juan Silva.

