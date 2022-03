Combaten la delincuencia con sus propias manos: vecinos de Los Olivos desnudan a amarran a un poste a delincuente

Una mujer fue asaltada con 400 soles. Foto: ATV.

En el mercado Villasol en el distrito de Los Olivos, un delincuentes decidió ingresar a un negocio de frutas y hurtar una cartera que contenía 400 soles de las ganancias que había tenido la comerciante en el día; como castigo ante eso, lo agarraron, desnudaron y amarraron a un poste al malhechor.

“Tu cartera está completa, no he agarrado ni un sol”, gritó el delincuente, mientras que la señora le reclamaba por haberle robado y exigía que le devuelva su dinero.

Después de unos minutos de estar expuesto a golpes e insultos por parte de los comerciantes, el sujeto terminó confesando y asumiendo la culpa de su delito.

“Lo acepto, he agarrado su cartera, pero no he sacado ni un sol”, repitió.

La Policía Nacional del Perú, llegó luego de unas horas y lo salvó de recibir una paliza; el ladrón fue llevado a la Comisaría Sol de Oro para que se determine lo que se hará con él.

Todo esto ante la impotencia de los comerciantes porque no hay presencia policial y los robos están cada día más presentes en el mercado y en el distrito.

“Así lo están haciendo, en varios sitios he visto que están tomando esa actitud violenta”, comentó una vecina.

Finalmente, los comerciantes aseguran que han decidido tomar medidas extremas para que los delincuentes lo piensen dos veces antes de robar en ese mercado en Los Olivos.





PNP CAPTURA A SEIS DELINCUENTES ARMADOS CON UNA GRANADA DE GUERRA

Creyeron que su atraco había salido a la perfección. El pasado viernes, un grupo de seis delincuentes divididos en dos mototaxis se acercaron para robar un grifo ubicado en la cuadra 10 de la avenida Guzmán, en la zona del Zapallal en el distrito de Puente Piedra.

En imágenes de Buenos días Perú, se muestra cómo llegaron, sacaron sus armas de fuego, amenazan a uno de los trabajadores del lugar y uno de ellos le golpea la cabeza a su víctima, dejándola gravemente asustada. Además, contaban en uno de los “canguros” con una granada de guerra tipo piña guardada.

Cuando pensaron que se saldrían con la suya, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), se acercaron a los delincuentes dando disparos al aire, haciendo que estos malhechores bajen de su vehículo.

El general PNP José Zapata Morán, jefe de la Región Policial Lima indicó a RPP noticias que la Policía ya venía siguiendo a la banda por lo cual se pudo frustrar el robo.

“Se ha incautado un revólver marca Jaguar, un revólver réplica, cuya exactitud a uno original es tal cual que infunden el miedo y temor en sus víctimas. Asimismo, se halló una granada de guerra de doble impacto”, afirmó.

Además, se tuvo que pasar por un procedimiento para desactivar la granada de guerra, por ello llegaron al grifo integrantes de la Udex (Unidad de Desactivación de Explosivos) de la PNP para desactivarla.

Según la PNP, dos de los seis detenidos cuentan con antecedentes por estafa, robo agravado, fraude informático entre otros delitos. Los detenidos serán trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), para las diligencias correspondientes.

DELINCUENTE ROBA CELULAR Y LUEGO PIDE DISCULPAS

Sadid Fuertes Gutiérrez, alias ‘Pequeño cali’, fue detenido por Escuadrón Verde de la PNP luego de haberle robado el celular a un joven en las inmediaciones de la avenida San Pablo, ubicado en el distrito de La Victoria. La grabación difundida por América Noticias muestras que el sujeto puso resistencia a su detención.

Él intentó huir por los cerros aledaños al parque del Inmigrante; sin embargo, no logró su cometido. ‘Pequeño cali’ fue trasladado a la Comisaria de Apolo, donde tendrá que rendir cuentas ante un fiscal sobre su accionar en horas de la mañana en dicha zona de La Victoria.

Durante la grabación de la detención, el delincuente puso resistencia pero cedió al verse cercado por el grupo policial, quienes lo llevaron hasta donde la víctima para que devuelva el equipo móvil y se disculpe. El trabajador con su motocicleta contó que el celular como mapa para llegar a su destino.

“Me intervienen por el motivo de hurto a una moto lineal. Estoy muy arrepentido de lo que he hecho, no lo voy a volver a hacer porque tengo a mi señora que está embarazada”, sostuvo el delincuente durante la intervención.





