Programación de partidos de hoy, sábado 26 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Sigue la fecha 4 de la Liga 1 con varios partidos, uno de los más esperados es el de Ayacucho FC vs. San Martín, ya que ambos equipos tienen la necesidad de sumar puntos al sólo tener tres unidades en lo que va del torneo peruano. El duelo tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Cumaná en la ciudad de Ayacucho que contará con el 70% de aforo para recibir a los hinchas que quieran ir a alentar a sus equipos.

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. Carlos A. Manucci vs. Sport Huancayo – GolPerú en canales 14 y 714

1:30 p.m. Atlético Grau vs. Cantolao – GolPerú en canales 14 y 714

3:30 p.m. Ayacucho vs. San Martínn – GolPerú en canales 14 y 714

En Europa, habrá encuentros en la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Liga de Portugal. Los duelos más esperados en las diferentes ligas son: Rayo Vallecano vs. Real Madrid y Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo de Renato Tapia por LaLiga, Frankfurt vs. Bayern Munich en la Bundesliga, PSG vs. Saint-Etienne en la Ligue 1, Marítimo vs. Sportin Lisboa en la Liga de Portugal, Willem II vs. Ajax en Eridivise, Empoli vs. Juventus en la Serie A y Everton vs. Manchester City en la Premier League.

Además hoy hay partidos en la MLS, entre loscotejos más esperados están el choque entre los San Jose Earthquakes de Marcos Lopez vs. New York de Alexander Callens.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, uruguayo, mexicano, colombiano, venezolano, ecuatoriano y brasilero serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, el Campeonato Uruguayo, la Liga BetPlay, Futve, la Liga MX, la LigaPro y la Carioca Serie A. Los cotejos más esperados serán entre Independiente vs. Boca Juniors por la Copa de la Liga Argentina, Montevideo Wanderers vs. Defensor Sporting en el Campeonato Uruguayo, Mineros Guayana vs. Monagas en la Liga Futve, Millonarios vs. Cortuluá en la Liga BetPlay, Pumas vs. América en la Liga MX, Barcelona de Guayaquil vs. Técnico Universitario en la LigaPro y Fluminense vs. Vasco de Gama en la Carioca Serie A.

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Leeds Utd vs. Tottenham – Star +, ESPN

10:00 a.m. Manchester United vs. Watford – Star +, ESPN

10:00 a.m. Brighton vs. Aston Villa – Star +

10:00 a.m. Brentford vs. Newcastle – Star +

10:00 a.m. Crystal Palace vs. Burnley – Star +

3:00 p.m. Everton vs. Manchester City – Star +, ESPN

LaLiga – España

8:00 a.m. Mallorca vs. Valencia – Star +, ESPN Extra

10:15 a.m. Getafe vs. Alavés – DirecTV Sports en canals 610 y 1610

12:30 p.m. Rayo Vallecano vs. Real Madrid – DirecTV Sports en canales 610 y 1610

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo – Star +, ESPN 2

Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld – Star +

9:30 a.m. Borussia Mönchengladbach vs. Wolfsburgo – Star +

9:30 a.m. Freiburg vs. Hertha Berlin – Star +

9:30 a.m. Greuther Furth vs. Colonia – Star +

9:30 a.m. Union Berlin vs. Mainz 05 – Star +

12:30 p.m. Frankfurt vs. Bayern Munich – Star +, ESPN 2

Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Strasbourg Alsace vs. Nice – Star +

3:00 p.m. PSG vs. Saint-Etienne – Star +, ESPN

Liga de Portugal – Portugal

10:30 p.m. FC Famalicao vs. Tondela – GolTV Play

1:00 p.m. Marítimo SC vs. Sporting Lisboa – GolTV, GolTV Play

MLS – Estados Unidos y Canadá

1:00 p.m. Philadelphia Union vs. Minnesota – Star +

3:30 p.m. Columbus Crew vs. Vancouver Whitecaps – Star +

3:30 p.m. Los Angeles FC vs. Colorado Rapids – Star +

5:30 p.m. FC Dallas vs. Toronto FC – Star +

6:00 p.m. DC United vs. Charlotte FC – Star +

6:00 p.m. San Jose Earthquakes vs. New York RB – Star +

6:00 p.m. Inter Miami vs. Chicago Fire – Star +

6:00 p.m. Austin FC vs. FC Cincinnati – Star +

7:30 p.m. Portland Timbers vs. New England – Star +

Copa de la Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. Colón vs. Barracas Central – Star +, Fanatiz

3:00 p.m. Rosario Central vs. Godoy Cruz – Star +, Fanatiz

5:15 p.m. Aldosivi vs. Central Córdova – TyC Sports, Fanatiz

7:30 p.m. Independiente vs. Boca Juniors – Star +, ESPN, TNT Sports

LigaPro – Ecuador

3:00 p.m. Muchuc Runa vs. U. Católica – Star +, GolTV, GolTV Play

5:30 p.m. LDU de Quito vs. Gualaceo – Star +, GolTV, GolTV Play

8:00 p.m. Delfín SC vs. Barcelona de Guayaquil – Star +, GolTV, GolTV Play

Carioca Serie A - Brasil

3:00 p.m. Fluminense vs. Vasco de Gama – Fanatiz

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Mineros Guayana vs. Monagas – GolTV Play

6:15 p.m. Caracas FC vs. Aragua – GolTV Play

Campeonato Uruguayo – Uruguay

7:30 a.m. CA Rentistas vs. Deportivo Maldonado – GolTV Play

3:00 p.m. Liverpool FC vs. Danubio – GolTV Play

5:15 p.m. Montevideo Wanderers vs. Defensor Sporting – GolTV Play

Liga MX – México

8:00 p.m. Chivas de Guadalajara vs.Puebla – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

10:00 p.m. Pumas vs. América – DirecTV Sports

Liga BetPlay – Colombia

8:15 p.m. Millonarios vs. Cortuluá – Fanatiz

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, GolPerú en canales 14 y 714, Willax TV, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Fanatiz, TyC Sports, TNT Sport, GolTV, GolTV Play y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports y Marca Claro.

