Víctor Rivera en los planes de Sport Boys como su nuevo director técnico: “Se contactaron conmigo”

Víctor Rivera fue campeón nacional con la Universidad San Martín.

La administración temporal y los hinchas no están contentos con Ytalo Manzo como director técnico de Sport Boys luego de los malos resultados en las primeras fechas de la Liga 1 2022. Tras la derrota ante la San Martín en la última jornada, los rumores de su salida empezaron a crecer y los ‘rosados’ ya vienen hablando con otros estrategas para que tomen el puesto, uno de ellos es Víctor Rivera.

“Sport Boys sí se contactó conmigo, me han llamado , han hablado con mi representante. De hecho, hay un tiempo de espera porque hay una evaluación, pero desde ya agradecido que hayan pensado en mí, que me hagan consideración en esta terna. Hemos tenido una entrevista, así como me ha tocado ir hay otros candidatos seguro”, comentó en entrevista con GOLPERU.

Los ‘chalacos’ arrancaron el torneo perdiendo 2-1 ante UTC en Cajamarca, luego empataron 0-0 ante Alianza Lima en el Callao y finalmente perdieron 2-0 ante los ‘santos’, sumando solo un puntos hasta el momento. Ahora deberá enfrentar a Carlos Stein en el Miguel Grau, pero la idea es que el partido sea dirigido por un técnico interino por lo pronto.

Además, recordemos que Sport Boys disputará la primera fase de la Copa Sudamericana ante Ayacucho FC los primeros días de abril, por lo que será necesario que el nuevo técnico empiece a trabajar con el equipo y conozca de lleno a la plantilla. Los ‘rosados’ no llegaban a un torneo internacional hace 22 años y esperan volver de gran forma.

Además de Víctor Rivero también se han presentando varias opciones en el Callao como Pablo Peirano, técnico de Carlos A. Mannucci; Edgardo Adinolfi, uruguayo que fue asistente técnico de Gregorio Pérez en Universitario de Deportes; el colombiano Diego Umaña, que dirigió a Juan Aurich de Chiclayo; Jorge Pautasso, extécnico de FBC Melgar, entre otros.

El 'Chino' Rivera tuvo tu última experiencia en Cienciano del Cusco en el 2021.

EQUIPOS QUE DIRIGIÓ VÍCTOR RIVERA:

- Universidad San Martín

- Sporting Cristal

- Universidad César Vallejo

- Juan Aurich

- Deportivo Municipal

- Cienciano

SELECCIONES:

- Selección peruana sub-20

LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DEL ‘CHINO’ RIVERA

En el 2021 Víctor Rivera fue contratado por Cienciano luego de los malos resultados del argentino Marcelo Grioni al mando del equipo. El ‘Chino’ llegó y a penas a los dos meses fue sacado del equipo por decisión de la directiva ‘cusqueña’, quien no se encontraba de los más cómodo con su trabajo y tenía ya en sus planes a otros técnicos. El peruano estuvo desde junio hasta agosto, cuando Gerardo Ameli llegó al Cusco y se puso el buzo.

El 'Chino' llegó en junio del 2021 a Cienciano del Cusco.

VÍCTOR RIVERA HIZO DEBUTAR A CHRISTIAN CUEVA

No hay persona que conozca mejor al menudo volante, ya que el ‘Chino’ fue quien lo hizo debutar en Primera División con la Universidad San Martín el 2008 con tan solo 16 años. A partir de ahí, pasó por diversos clubes como la Universidad César Vallejo, Unión Española (Chile), Rayo Vallecano (España), Alianza Lima, entre otros. De hecho, el mismo DT recuerda cuando lo mandó al campo por primera vez en la profesional. “Es un momento que uno evoca y le da valor a la decisión, al momento de haber hecho que Christian pueda debutar a nivel profesional, aquel marzo de 2008. Después hubo diferentes momentos pero siempre marca el inicio”, señaló.

Víctor Rivera cuando dirigió a Christian Cueva en la Universidad César Vallejo. | Foto: Internet