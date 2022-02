Alessandro Milesi tras su fichaje por San Martín: “Me va a ayudar para retornar a Europa” | ENTREVISTA

Alessandro Milesi tras su fichaje por San Martín: “Donde me ubique el profesor, lo haré bien” | ENTREVISTA | Foto: Prensa San Martín

Hace unos días, la Universidad San Martín de Porres hizo oficial la contratación de Alessandro Milesi, exseleccionado nacional sub-15 que ganó la medalla de oro en los Juegos de la Juventud en el 2014, para pelear el campeonato nacional de la Liga 1.

El polifuncional jugador de 22 años se da un tiempo y conversa con Infobae sobre su primera experiencia en el fútbol peruano Además, explicó por qué decidió fichar por la USMP.

Llegas a la Universidad San Martín, una institución deportiva que apuesta por jóvenes, ¿cómo afrontas este reto?

Yo me siento muy bien, no solamente por jugar en Perú, sino por llegar a un club como San Martín porque encontré un equipo bastante organizado.

Para muchos jóvenes qué están en Europa volver a Perú lo ven cómo retroceso, ¿tú lo ves así?

Yo creo que lo importante para mí es jugar y tener esa oportunidad de hacerlo en la Primera División de Sudamérica. Me va a ayudar para retornar a Europa o ir a la MLS. Entonces, no fue tan difícil convencerme porque conozco la historia de este club y sé que vamos a competir.

La mayoría pensaba que saldrías en lista ante Boys, ¿qué pasó?

Todos pensábamos que podía jugar, pero al final no llegó la transferencia a tiempo. A una hora del partido, me dijeron que no llegó el transfer y el profesor tuvo que cambiar la alineación. Por lo menos, ganamos, sin embargo, ya llegó y ya puedo salir en lista.

Vas a jugar de central o, ¿en qué posición te va a ubicar el profesor?

En un inicio necesitaban un central, ahora estamos viendo, porque a Ampuero lo pusieron de central y le está yendo bien. Yo manejo tres posiciones: central, marcador izquierdo y volante. Donde me ubique el profesor, lo haré bien.

¿Cómo va con la adaptación en Perú, ya que se juega en altura y calor, a diferencia de Europa?

El calor ya lo empecé a sentir, pero ahora veremos en Ayacucho como me irá porque es la primera vez que voy a jugar en la altura, así que tengo expectativas bastantes altas.

¿Cómo es tu relación con tus compañeros?

Aunque es un club joven, hay muchos jugadores de experiencia que no solo me apoyan a mí, sino a los otros jóvenes. Marcos Delgado, Ampuero, Alejandro González nos ayudan por su experiencia que tienen en la Liga 1.

¿Qué objetivos te has planteado para este año en San Martín?

Estás cosas van paso a paso, pero al final no solamente es crecer como futbolista, sino como el profesor quiere que nos mostremos en la cancha.

¿Cuál es la idea del profesor Juan José Luvera?

El profesor es medio ‘Guardiolista’, quiere que presionemos muy alto y tener el balón el mayor tiempo posible,. Busca un juego bastante posicional.

¿Cómo evalúas tú última experiencia en Europa?

Me fue bastante bien en Malta, ya que tuve la chance de jugar, especialmente los últimos partidos. Al final, se tuvo que cortar el campeonato por COVID-19, sin embargo, fue una experiencia muy linda, Me pude haber quedado en Europa, pero ya estoy aquí. No veo la hora de regresar a Europa, pero por ahora mi cabeza está en la San Martín donde firmé por un año.

¿La selección peruana es un sueño para ti?

Seguro que sí, pero cómo dije, es un partido a la vez. Aún no pienso en esas cosas ahorita.

