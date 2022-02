Programación de partidos de hoy, viernes 25 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: partido por fecha 2 de Liga 1.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 4 de la Liga 1 con dos encuentros entre Sporting Cristal vs. UTC y Binacional vs. Cienciano. Recordemos que ya todos los partidos se están jugando con público con un aforo entre el 70% y 80% dependiendo de la ciudad en la que se realice el cotejo. Para asistir los hinchas deben portar su carnet de vacunación y contar con las tres dosis.

Liga 1 – Perú

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. UTC – GolPerú en canales 14 y 714

7:00 p.m. Binacional vs. Cienciano – GolPerú en canales 14 y 714

En Europa, habrá encuentros en la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia. Los duelos más esperados en las diferentes ligas son: Levante vs. Elche por LaLiga, Hoffenheim vs. Stuttgart en la Bundesliga, Montpellier vs. Rennes en la Ligue 1, Genoa vs. Inter de Milan en la Serie A y Southampton vs. Norwich en la Premier League.

En Latinoamérica, el fútbol argentino, venezolano, brasilero, ecuatoriano, uruguayo y mexicano serán los que aporten la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, la Liga Futve, la Carioca Serie A, la LigaPro, el Campeonato Uruguayo y la Liga MX. Los duelos más esperados serán entre Platense vs. Banfield por la Copa de la Liga Argentina, UCV vs. Carabobo por la Liga Futve, Boavista vs. Madureira en la Carioca Serie A, Deportivo Cuenca vs. LDU Quito en la LigaPro, Plaza Colonia vs. CA Fénix en el Campeonato Uruguayo y FC Juárez vs. Tigres en la Liga MX.

Serie A - Italia

12:45 p.m. AC Milan vs. Udinese – Star +, ESPN

3:00 p.m. Genoa vs. Inter de Milan – Star +, ESPN

Carioca Serie A – Brasil

2:00 p.m. Boavista vs. Madureira – Fanatiz

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Hoffenheim vs. Stuttgart – Star +

LaLiga – España

3:00 p.m. Levante vs. Elche – DirecTV Sports

Ligue 1 - Francia

3:00 p.m. Montpellier vs. Rennes – Star +

Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. Southampton vs. Norwich – Star +, ESPN 2

Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. UCV vs. Carabobo – GolTV Play

6:15 p.m. Hermanos Colmenarez vs. Zamora FC – GolTV Play

Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:15 p.m. Defensa y Justicia vs. Gimnacia LP – TyC Sports, Fanatiz

7:30 p.m. Platense vs. Barfield – TyC Sports Fanatiz

LigaPro - Ecuador

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. LDU Quito – Star +, GolTV

Liga MX – México

8:00 p.m. Nexaca vs. Club León – DirecTV Sports

10:00 p.m. FC Juárez vs. Tigres – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, Fanatiz, TyC Sports, GolPerú, GolTV Play y DirecTV Sports.

