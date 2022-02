Programación de partidos de hoy, martes 22 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Chelsea - Selhurst Park, London, Britain - February 19, 2022 Chelsea's Hakim Ziyech celebrates with Christian Pulisic after scoring a goal which is later disallowed following a VAR review Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la Fase 2 de la Copa Libertadores con tres encuentros, uno de los más esperados es el cotejo entre Millonarios vs. Fluminense.

En Europa, continúan los octavos de final de la Champions League con los encuentros entre Chelsea vs. Lille y Villareal vs. Juventus.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino, colombiano y mexicano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, la Liga BetPlay y la Liga Expansión MX. Los duelos más esperados serán entre Racing vs. Argentinos Junior por la Copa de la Liga Argentina, Once Caldas vs. Pasto en la Liga BetPlay y Mineros de Zacatecas vs. Alebrijes de Oaxaca en la Liga Expansión MX.

Champiosn League – Octavos de Final

3:00 p.m. Chelsea vs. Lille – Star +, ESPN 2, TNT en México, Galavisión en Estados Unidos

3:00 p.m. Villarreal vs. Juventus – Star +, ESPN, HBO Max en México, TUDN en Estados Unidos

Copa Libertadores – Fase 2

5:15 p.m. Everton vs. Monagas SC – Star +, ESPN 2, Fox Sports

7:30 p.m. Millonarios vs. Fluminense – Star +, ESPN, Fox Sports, Facebook Watch Conmebol

7:30 p.m. Plaza Colonia vs. The Strongest – Star +, ESPN 2, Fox Sports 2

Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:15 p.m. Unión Santa Fe vs. Atlético Tucumán – Star +, Fox Sports Premium

5:15 p.m. Patronato vs. Talleres de Córdova – TyC Sports, TNT Sports

7:30 p.m. Racing vs. Argentinos Juniors – Star +, Fox Sports Premium

7:30 p.m. Central Córdova vs. Colón – TyC Sports, TNT Sports

Liga BetPlay – Colombia

5:30 a.m. Águilas Doradas vs. Patriotas – Win Sports

8:05 p.m. Once Caldas vs. Pasto – Win Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Mineros de Zacatecas vs. Alebrijes Oaxaca – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Celaya vs. Correcaminos – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Tampico Madero vs. Tepatitlán – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, TyC Sports, TNT Sport, Fox Sports, Fox Sports Premium, Fox Sports 2, Win Sports, HBO Max, TUDN, TNT, Galavisión y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports, Marca Claro y Facebook Watch Conmebol.

