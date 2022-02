Magaly TV La firme: “¿Cuánto rating hizo Magaly Medina tras emitir la clausura de Magic Dog?

Magaly Medina subió en el rating tras emitir la clausura de Magic Dog. (Foto: ATV / Captura tv)

El programa Magaly Tv: La firme difundió el último lunes 21 de febrero el preciso momento en que la Municipalidad de Pachacámac se encontraba clausurando el centro especializado para mascotas, Magic Dog, tras las denuncias por maltrato animal que hicieron antiguos clientes.

Como se ha visto las últimas semanas, el establecimiento se ha visto envuelto en una polémica luego de conocer que en dicho centro se encontraban internados los perritos de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Todo parece indicar que los televidentes se encuentran pendientes de lo que pasa con “Wakatay y Wakamole”, puesto que se ve reflejado en el último rating que hizo Magaly Medina con 11.4 puntos de rating en Lima y 10.8 en Lima +6 ciudades.

Cabe resaltar que la periodista señaló que la clausura temporal del local no es suficiente. “Yo creo que el cierre temporal no es suficiente. Un emprendimiento tiene que respetar todo, si un emprendimiento trabajo con animales no tiene que ser inhumano, un emprendimiento al que le pagan plata por cuidar a tus animales no pueden tratarlos como si fueran presos”.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

Maricucha - América Televisión (16.3 puntos)

Junta de Vecinos - América Televisión (15.8 puntos)

América Noticias - América Televisión (11.1 puntos)

En Boca de Todos - América Televisión (5.9 puntos)

Los Milagros de la Rosa - América Televisión (11.3 puntos)

Dr. Milagro - Latina (5.9 puntos)

Yo Soy, Grandes batallas - Latina (5.1 puntos)

Esto es Guerra - América Televisión (16.8)

Andrea - ATV (9.5 puntos)

Mujeres al Mando - Latina (3.7 puntos)

La Banda del Chino - América Televisión (3 puntos)

¿QUÉ PASÓ DURANTE LA CLAUSURA DE MAGIC DOG?

Cuando la Municipalidad de Pachacamac llegó de sorpresa a la inspección Magic Dog, las personas que se encontraban a cargo del lugar se negaron a abrir sus puertas, por lo que el municipio tomó la decisión de clausurarlos temporalmente.

En un comunicado que publicaron en sus redes sociales, la Municipalidad de Pachacámac explica que ellos llegaron en horas de la mañana al establecimientos, apoyados por la Policía Nacional del sector.

Pese a la insistencia para realizar la inspección, no pudieron realizarlo debido a que no les brindaron las facilidades. Ellos de inmediato actuaron de oficio y procedieron a cerrar de manera temporal este establecimiento, además de imponerles una multa.

Hospedaje para mascotas fue clausurado de manera temporal por la Municipalidad de Pachacamac. Magaly Medina pide sanción más drástica.

EXTRABAJADOR ADMITE MALTRATO ANIMAL EN HOSPEDAJE

José, un extrabajador de Magic Dog, contó que las mascotas sufren maltrato dentro del hospedaje canino. Según relató, los perros son liberados para la toma de fotografías, las mismas que son enviadas a los dueños para su tranquilidad. Tras ello, son encerrados en jaulas.

“Y si el perro es muy inquieto, pasa ahí todo el día encerrado. Sí (hay golpes), incluso tiene hasta un collar de corriente cuando el perro ladra mucho y ese tipo de cosas”, confesó desde el anonimato.

En otro momento, acusó a Henry Jímenez, dueño del albergue, de golpear a los canes. “Cuando los perros hacían bulla o algo, salía pues exaltado y atacaba y estrangulaba a las mascotas hasta que vomitaban y ahí se calmaban”.

