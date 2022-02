Jaze: ¿cuántos han visto el videoclip de su nuevo tema “No le mienta a mamá”? Crédito: Rodrigo López

Aunque todavía corta, la carrera musical de Jaze continúa su indiscutible ascenso. Esta vez el artista peruano ha sorprendido a sus seguidores con el estreno de “No le mienta a mamá”, un single inspirado por la historia personal del cantante y que supone un veloz, pero agitado recorrido por todo aquello que supone enfrentarse a la adultez.

Tras su estreno, el pasado 16 de febrero, el videoclip ha ido sumando vistas en YouTube hasta superar los 105 mil. La canción que combina géneros tan diversos como R&B, soul y rap busca ser el punto de quiebre en la carrera de Jaze quien ya ha brillado por su disco “Personalidad 7″.

“No le mienta a mamá” fue producido en Argentina junto a Nicolás Btesh y Pablo Giménez. La mezcla estuvo a cargo de Ezequiel Kronenberg y la masterización fue obra de Javier Fracchia. No se ha confirmado si esta nueva entrega forma parte de un EP o lo que sería un segundo álbum, pero lo que sí se sabe es que estará incluido en la gira internacional que el cantante tiene planeado para este año, el mismo que dará inicio el 3 de marzo con una presentación en Buenos Aires.

Sobre esta presentación, el freestyler asegura estar entusiasmado debido a que el público argentino ha sido uno de los más cálidos con él. Además, lo ha acompañado a lo largo de su carrera y lo ha visto crecer como artista. Ese día abrirá el concierto la cantante Odd Mami, quien ha destacado dentro de la escena del trap en su país. De igual manera habrá un segmento dedicado a la improvisación, donde Jaze estará acompañado por Klan, el actual campeón de Red Bull Batalla de Argentina.

El inicio de esta gira internacional supone un gran paso para la carrera de este artista que seguramente pronto dejará de cargar el adjetivo de local. Si bien su nombre ya era conocido en diversas ciudades de la región, hoy busca llegar a más personas con los temas que ha venido trabajando durante su carrera como solista, la misma que ha estado marcada por temas como “Mango”, “Avión amarillo”, “Lunares”, “Safari”, entre otros. La gira de Jaze también tendrá en cuenta a diversas ciudades del Perú como Trujillo, Arequipa y Oxapampa.

OTROS PLANES

Hoy la carrera de Jaze se encuentra enfocada en su producción como solista, pero no olvida sus inicios en el freestyle, espacio desde donde fue cobrando popularidad en las diversas competencias que cada vez son más concurridas en diversas ciudades de Latinoamérica. En una reciente entrevista, Juan Carlos Iwasaki, más conocido por su nombre artístico, reveló que tiene planes para cuando finalmente la pandemia forme parte de nuestro pasado.

Jaze: ¿cuántos han visto el videoclip de su nuevo tema “No le mienta a mamá”? Crédito: Francisco Medina

“Me gustaría crear un taller de freestyle cuando se termine el COVID-19. No enseñar a batallar, sino ir a los colegios y hacer que la gente rapee. Muchas veces, hay gente tímida que tiene mucho que decir y no lo hace, por lo que creo que, improvisando, pueden hacerlo. (Quiero) juntar a la gente que le gusta el freestyle, contarles sobre mi experiencia y enseñarles lo que he aprendido”, declaró recientemente.

La visión del artista es cambiar el panorama que el percibió al inicio de su carrera para aquellos interesados en el freestyle. “Cuando yo empecé en esto yo no formaba parte de esta cultura y la gente no se identificaba conmigo, pero me fui ganando mi lugar. En este taller, iríamos descubriendo gente que pueda dedicarse al rap”, agregó.

