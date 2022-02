Cuando dio la primera mordida en su comida rápida para llevar, encontró una pata de pollo y se sintió “enfermo”

El cliente horrorizado encontró una pata de pollo entera en su comida de pollo desmenuzado con sal y pimienta. Foto: ugc.

A veces nos gustan las frituras, comidas cocinadas de forma rápida para darnos un gusto en los conocidos ‘Fast Food’, pero traen sorpresas en algunas ocasiones. Eso fue lo que vivió un joven en Colwyn Bay, Gales. Y es que él pidió pollo frito para llevar en el restaurante East Eat y lo que encontró al dar su primera mordida era una pata de pollo, lo que le hizo sentir enfermo.

En declaraciones a North Wales Live, dijo: “Honestamente, ni siquiera lo procesé al principio, saqué el primer trozo de pollo y le di un mordisco”. “Después de esto, miré la comida y noté la pieza de forma extraña, lo que me hizo sacar lo que tenía en la boca con incredulidad” , agregó.

“Como cualquiera podría imaginarse, ver lo que tenía en la mano realmente me disuadió del resto de mi comida. Literalmente tuve que buscar partes del cuerpo de pollo en Google para asegurarme de que no me decía a mí mismo que era lo que no era. Pero luego supe y no pude seguir comiendo, me sentí físicamente enferma”, comentó al medio.

Luego añadió que esperó unos 15 minutos hasta asimilar lo que recibió y decidió explicar al restaurante lo que había sucedido, incluso con la toma de fotografías para mostrar credibilidad. Sin embargo, lo que recibió no fueron explicaciones, más bien risas cuando llamó a la línea.

Cuando el medio de Reino Unido buscó contactarse con el restaurante, no obtuvieron respuesta sobre el hecho. La foto muestra el pie del pollo incrustado en una masa crujiente recién sacada de la freidora.

“El servicio de atención al cliente realmente no ayudó en su nombre y toda la situación me ha confirmado que nunca volveré a ingresar a la comida para llevar, y mucho menos ordenar desde allí”, criticó. En esa línea, dijo que el pollo ya no es su comida favorita por esta incómoda experiencia “sabiendo que podría haberlo comido si no me hubiera dado cuenta” y que optará “por otra cosa si las opciones están ahí para mi”.

¿LAS PATAS DE POLLO TIENEN BENEFICIOS NUTRITIVOS?

Según el portal mexicano Cocina Vital, la pata de pollo tiene beneficios para poder comerlos. Se señala que son son ricas en colágeno, proteína que aporta flexibilidad y resistencia a nuestros tejidos, así como ayudar a una mejor absorción del calcio en el organismo y articulaciones; una proteína importante para cartílagos, ligamentos, tendones y por supuesto, para la piel.

Los beneficios son:

- Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico que ayudan a evitar enfermedades

- Cuida la piel y previene el envejecimiento, ¡Lucirás una piel perfecta!

- Fortalece las uñas y el cabello, además de crecer rápido.

- Acelera la cicatrización de heridas.

- Disminuye la presión arterial

-Fortalece las encías para evitar problemas bucales.

- Ayuda a controlar el peso estimulando el metabolismo ¡Una proteína perfecta para después de entrenar!

- Aumenta la producción de glóbulos rojos

- Fortalece los huesos para evitar fracturas.

- Ayuda a aliviar el estrés

