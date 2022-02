Programación de partidos de hoy, sábado 19 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Alberto Quintero fue suplente en los dos primeros partidos de Universitario. Foto: Liga Profesional.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la fecha 3 de la Liga 1 con varios partidos, uno de los más esperados es el de Carlos Stein vs. Universitario de Deportes. El duelo tendrá lugar en el Estadio Municipal César Flores Marigorda en la ciudad de Chiclayo que contará con el 70% de aforo para recibir a los hinchas que quieran ir a alentar a sus equipos.

Liga 1 – Perú

11:30 a.m. Carlos Stein vs. Universitario de Deporte – Willax TV en canales 16 y 716

1:15 p.m. Municipal vs. Binacional – GolPerú en canales 14 y 714

3:30 p.m. UTC vs. Atlético Grau – GolPerú en canales 14 y 714

7:00 p.m. Sport Huancayo vs. Melgar – GolPerú en canales 14 y 714

En Europa, habrá encuentros en la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia, Eridivise de los Países Bajos y la Liga de Portugal. Los duelos más esperados en las diferentes ligas son: Real Madrid vs. Alavés por LaLiga, Colonia vs. Frankfurt en la Bundesliga, Nantes vs. PSG en la Ligue 1, Vitória vs. Arouca en la Liga de Portugal, Willem II vs. Ajax en Eridivise, Salernitana vs. AC Milan en la Serie A y Manchester City vs. Tottenham en la Premier League.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino, uruguayo, mexicano, ecuatoriano y brasilero serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, el Campeonato Uruguayo, la Liga MX, la LigaPro y la Carioca Serie A. Los cotejos más esperados serán entre Vélez Sarsfield vs. Independiente por la Copa de la Liga Argentina, Albión vs. Peñarol en el Campeonato Uruguayo, León vs. Chivas Guadalajara en la Liga MX, Delfín vs. Barcelona de Guayaquil en la LigaPro y Fluminense vs. Volta Redonda en la Carioca Serie A.

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. West Ham vs. Newcastle – Star +, ESPN

10:00 a.m. Arsenal vs. Brentford – Star +, ESPN 2

10:00 a.m. Southampton vs. Everton – Star +

10:00 a.m. Liverpool vs. Norwich – Star +, ESPN

10:00 a.m. Aston Villa vs. Watford – Star +

10:00 a.m. Brighton vs. Burnley – Star +

10:00 a.m. Crystal Palace vs. Chelsea – Star +

12:30 p.m. Manchester City vs. Tottenham – Star +, ESPN

LaLiga – España

8:00 a.m. Granada vs. Villareal – Star +, ESPN

10:15 a.m. Osasuan vs. Atlético Madrid – DirecTV Sports en canals 610 y 1610

12:30 p.m. Cádiz vs. Getafe – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Real Madrid vs. Alavés – Star +, ESPN

Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Wolfsburgo vs. Hoffenheim – Star +

9:30 a.m. Augsburg vs. Freiburg – Star +

9:30 a.m. Stuttgart vs. Bochum – Star +

9:30 a.m. Arminia Bielefeld vs. Unión Berlín – Star +, ESPN 4

12:30 p.m. Colonia vs. Frankfurt – Star +

Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. Lyon – Star +

3:00 p.m. Nantes vs. PSG – Star +, ESPN

Eridivise – Países Bajos

12:45 p.m. Willem II vs. Ajax – Star +

Liga de Portugal – Portugal

1:00 p.m. Pacos Ferreira vs. Vizela – GolTV, GolTV Play

3:30 p.m. Vitória SC vs. Arouca – GolTV, GolTV Play

Copa de la Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. Arsenal Sandí vs. Huracán – TyC Sports, TNT Sports

5:15 p.m. Estudiantes de La Plata vs. Lanús – TyC Sports, ESPN, Fox Sports Premium, TV Pública

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Independiente – TyC Sports, TNT Sport

LigaPro – Ecuador

3:00 p.m. Muchuc Runa vs. U. Católica – Star +, GolTV, GolTV Play

5:30 p.m. LDU de Quito vs. Gualaceo – Star +, GolTV, GolTV Play

8:00 p.m. Delfín SC vs. Barcelona de Guayaquil – Star +, GolTV, GolTV Play

Carioca Serie A - Brasil

5:00 p.m. Fluminense vs. Volta Redonda – Fanatiz

Campeonato Uruguayo – Uruguay

7:30 a.m. River Plata vs. Boston River – GolTV Play

3:00 p.m. Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque – GolTV Play

6:00 p.m. Albión vs. Peñarol – GolTV Play

Liga MX – México

8:00 p.m. Tigres vs. San Luis – DirecTV Sports

10:00 p.m. León vs. Chivas Guadalajara – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, GolPerú en canales 14 y 714, Willax TV, DirecTV Sports en canales 610 y 1610, Fanatiz, TyC Sports, TNT Sport, Fox Sports Premium, TV Pública, GolTV, GolTV Play y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports y Marca Claro.

