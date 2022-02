Harry Styles en Perú: usuarios denuncian estafa en reventa de boletos

Hace poco más de un mes se confirmó la llegada del cantante Harry Styles (ex One Direction) a nuestro país causando gran alegría entre sus seguidores. A pesar de que Harry tenía programado ofrecer un concierto en Perú en el 2020, este fue cancelado debido a la pandemia y no se sabía con seguridad para cuando se reprogramaría el recital. Por eso, el anuncio de la nueva fecha tomó por sorpresa a todos sus fanáticos que ya casi habían perdido la esperanza de ver al cantante internacional en vivo.

La nueva fecha del concierto es el 29 de noviembre en el Jockey Club, locación que no gustó a sus fans debido a que la capacidad del lugar es mucho menor a la del Estadio Nacional. Este es uno de los factores que provocaron que las entradas se agoten en tiempo record, dejando a muchos fanáticos sin la posibilidad de conseguir un boleto para ver a su ídolo.

Lamentablemente, el afán y las ganas que pueden tener los fans de ver a sus cantantes favoritos muchas veces los hace caer en manos de inescrupulosos estafadores que se hacen por pasar por revendedores aprovechándose de quienes buscan entradas por otros medios al haberse agotado las de la venta oficial.

FRAUDE POR MARKETPLACE

Marketplace es una plataforma de Facebook que sirve para que usuario de esta red social puedan comprar y vender diferentes cosas. Puedes encontrar desde alquileres de casas o venta de autos hasta entradas para un estreno en el cine o un concierto. Sin embargo, esta medio también es propenso a prestarse a estafas, debido a que quien quiera vender algo por ahí solo debe contar con una cuenta en Facebook y todos sabemos que crear cuentas falsas en esa red social es bastante sencillo.

Una usuaria de Twitter llamada Grecia Salazar fue la encargada de alertar sobre el fraude mediante un hilo, ya que una amiga de ella fue víctima de este crimen al querer comprar dos entradas para el concierto de Harry Styles. Según relata Salazar en el hilo, el estafador tiene un perfil falso en Facebook con el nombre de ‘ Luquem Lita ’ y es mediante este que publicó que estaba revendiendo entradas para el evento para poder captar a interesados y estafarlos.

El modus operandi de este estafador sería pasarle a las víctimas sus números de cuenta y decirles que una vez que hagan el pago, el les pasaría el usuario y contraseña de la cuenta de Teleticket donde se encuentran las entradas, ya que estas son virtuales y no físicas, factor que también hace que las estafas para este tipo de eventos haya ido en aumento.

Una vez que la víctima realiza el pago, el criminal les dice que en un momento les pasará los datos para que tengan sus entradas, pero esto nunca ocurre. A pesar de que las víctimas le escriben una y otra vez pidiendo estos datos, el estafador deja de contestar quedándose con el dinero de ellos.

OTRAS ESTAFAS

Al realizar la transferencia de dinero, la víctima descubrió que el verdadero nombre del estafador sería Miguel Ángel Calderón Mamani, ya que a este nombre está la cuenta bancaria que recibió el dinero y que esta no sería la primera vez que estafa a personas ‘vendiendo’ diferentes productos.

Luego de hacer la denuncia pública en Twitter, Salazar comentó que le llegaron mensajes de otras personas que también habían sido estafadas por este sujeto con diferentes cosas como balones de oxígeno, comida para perros, entradas para el estreno de la última película de Spiderman y entradas para los concierto de Harry Styles y Louis Tomlinson en Perú. Salazar se encargó de compartir los datos del estafador para que nadie más caiga en sus manos y sufra el robo de su dinero.

Asimismo, otros usuarios informaron que se salvaron de caer en el fraude porque optaron por no continuar con la transacción al notar un comportamiento extraño en la persona que los vendía, ya que parecía ‘presionarlos’ a hacer el pago rápido. Además, encontraron la denuncia en Twitter y así evitaron formar parte de la lista de víctimas de este estafador.

