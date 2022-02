Andy Polo: MLS investigará acusaciones de violencia familiar en su contra

Andy Polo: MLS investigará acusaciones de violencia familiar (Foto: AP)

El futbolista peruano Andy Polo fue denunciado por su esposa Génesis Alarcón de violencia familiar el pasado 8 de febrero del 2022 y la MLS intervendrá en el caso del jugador de Portland Timbers. Para ello, contrató un bufete de abogados.

El diario Daily Mail dio a conocer las acciones que tomará la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS) en el caso de abuso doméstico contra Andy Polo y los procedimientos del club Portland Timbers al conocerse las primeras denuncias en contra futbolista.

Tras conocerse las denuncias contra Andy Polo, el club y la MLS decidieron suspender al jugador. Sin embargo, días después se hizo público otra acusación de ese tipo a través de un informe de la policía de Washington en mayo del 2021 con la presencia de dos representantes. Esto propició una una citación por delito menor de acoso que no prosperó y el acusado negó los hechos.

Según la misma fuente, la MLS confirmó el inicio de una investigación independiente para esclarecer el manejo del club Portland Timbers ante la primera denuncia contra Andy Polo.

Luego que la MLS iniciará formalmente las investigaciones sobre el caso de Andy Polo que involucra al club, la institución Portland Timbers publicó un comunicado. “Portland Timbers dan la bienvenida a la revisión de Major League Soccer sobre el manejo de la queja de Andy Polo de mayo de 2021 y cooperarán plenamente”, citaron.

La segunda denuncia sobre las acciones violentas de Andy Polo se difundió por la propia víctima, su esposa, que alegó abuso físico y emocional contra ella y sus hijos. Así como el incumplimiento del pago de la pensión de alimentos.

Portland Timbers decidió rescindir el contrato de Andy Polo al reiterarse las denuncias de abuso doméstico y reconoció como un error la renovación de contrato de Andy Polo, pese a conocer los antecedentes. “Lamentamos profundamente no haber suspendido a Polo de inmediato, especialmente considerando los nuevos detalles preocupantes de abuso que surgieron esta semana. Fue un fracaso de nuestra parte y uno que nunca volverá a suceder”, citó el club.

Posteriormente, Andy Polo negó los hechos mediante un comunicado. Las denuncias son infundadas y obedecen a una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de fútbol en los Estados Unidos. Es importante resultar que el programa de espectáculos no ha tratado de comunicarse con mi persona, a efectos de, como mínimo, corroborar los hechos preguntándome sobre mi versión, afectando irreparablemente mi imagen y nombre”, citó el futbolista.

Andy Polo también negó los hechos de la primera denuncia en Estados Unidos: “Yo desconocía de la existencia de esta denuncia, hasta que el 14 de enero del 2022 notificaron en el domicilio de mi padre la Disposición Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la misma que declaró que la denuncia es infundada y ordenó su archivo definitivo”.

Sin embargo, el propio informe del Sheriff del condado de Washington dio cuenta de los hechos del año pasado. Los representantes del club que llegaron a la citación fueron identificados como el director de seguridad Jim McCausland, un detective retirado de la policía de Portland, y el gerente de asuntos de jugadores y desarrollo profesional Gabriel Jaimes. Descartando de esta manera, según el informe, lo mencionado en el comunicado del futbolista peruano.

En su momento, Génesis Alarcón dio detalles de su acusación. “Me metió un ‘cachetadón’ y me puso todo el ojo morado. Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos. Me menospreció como mujer, diciéndome que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me va a tomar importancia porque no podía tener más hijos. Fueron un par de veces que me depositó en una cuenta y hasta ahí no más. Él era el que gastaba y pagaba. Cuando no podía, mandaba a su amigo y yo debía ir con él a hacer mis compras”, afirmó al programa Magaly TV La Firme el pasado 8 de febrero.

Esposa de Andy Polo confiesa que el futbolista agredía a sus dos pequeños y muestra pruebas. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SEGUIR LEYENDO