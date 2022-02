TikTok: taxista denunció ser víctima de acoso sexual y contó todas las situaciones que debe pasar

En Paraguay un taxista denunció públicamente que fue víctima de acoso por parte de unas pasajeras ebrias. Lo subió a su cuenta de TikTok denunciando el hecho. Video: TikTok/@rod_nahuel.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa de acosar y tratar de bol*do por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento” , expresó el trabajador Rodrigo Peralta en su cuenta oficial de TikTok (@rod_nahuel). Resulta que el taxista logró grabar el momento cuando es víctima de acoso sexual mientras llevaba a unas mujeres en su taxi, cumpliendo su labor diaria. El hecho ocurrió en Paraguay y ya ha generado críticas en redes sociales.

“Ya saben, si no te dejás acosar por una mujer eres un amargado”, señaló en la descripción del video que ya tiene más de 770 mil reproducciones, más de 100 mil me gusta y más de 3 mil comentarios. De acuerdo con el medio paraguayo La Noticia, el video se ve que una de las mujeres que iba sentada en el asiento al lado del chofer le tocó el rostro.

El hecho no le agradó a Rodrigo y trató de evitarla aunque mostraba nervios, pero la pasajera se enojó y reaccionó: “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maric*n”. En la secuencia del video aparece otra mujer detrás con la misma chica del asiento del copiloto. Ella misma le insiste el joven quien trata de responder con cautela para no generar malinterpretaciones.

“Por qué eres así si no te vamos a violar. ¿O no te gustan las mujeres?”, le preguntó la mujer. Rodrigo le respondió que sí le gustan, pero de cierto tipo. No obstante, sin darse por vencida, le volvió a preguntar “¿Y te gusta alguien de acá?”, a lo que el chofer le responde que “no”.

Al no tener respuesta por parte de Rodrigo ante la insistencia de la propuesta, la mujer desistió y lanzó un comentario. “No le gusta, vamos a callarnos nomás. Es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado” , reprochó la joven. Al término del viaje, la pasajera le gritó que se vaya “shu, ekañy”, a lo que él le pide que se calme si no quiere ser expuesta en Twitter por el constante acoso que recibió durante el trayecto.

Como dato extra, La Nación mencionó que Rodrigo utilizó su cuenta de Twitter sobre el hecho: “Si como mujer muchas veces no te toman en serio una denuncia de acoso, imagínate siendo hombre, directo el policía te va tachar de p*to, maric*n”.

Medios locales identificaron al joven como conductor de la aplicación ‘Bold’ en Paraguay, la cual realiza viajes urbanos a bajo costo. Tras el incidente, la compañía aseguró que denunciaron el hecho y retiraron el perfil de las pasajeras que realizaron el trayecto.

