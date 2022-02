Programación de partidos de hoy, viernes 18 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Serie A - Atalanta v Juventus - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - February 13, 2022 Juventus' Danilo and Paulo Dybala after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empiezan nuevas fechas en LaLiga de España, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia, la Primeira Liga de Portugal y la liga Smartbank tambien en España. Cada una arrancará sólo con un encuentro y durante el fin de semana habrá más. Los enfrentamientos hoy serán Juventus vs. Torino en la Serie A, Elche vs. Rayo Vallecano en LaLiga, Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen en la Bundesliga, Lille vs. Metz en la Ligue 1, Catagena vs. Real Valladolid en la Liga SmartBank y Boavista vs. Benfica en la Primeira Liga

En Latinoamérica, el fútbol argentino, uruguayo, ecuatoriano y mexicano serán los que aporten la cuota de emoción hoy con la Primera Nacional Argentina, el Campeonato Uruguayo en Uruguay, la LigaPro de Ecuador y la Liga MX y la Liga Expansión MX en México. Los partidos más esperado serán entre Defensores Belgrano vs. Temperley en la Primera Nacional Argentina, Cerro Largo vs. Plaza Colonia en el Campeonato Uruguayo, Emelec vs. Macará en la LigaPro, FC Juárez vs. Santos Laguna en la Liga MX y Morelia vs. Cancún FC en la Liga Expansión MX.

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen – Star+, ESPN 2

Serie A - Italia

2:45 p.m. Juventus vs. Torino – Star +, ESPN

LaLiga - España

3:00 p.m. Elche vs. Rayo Vallecano – DirecTV Sports 610 y 1610

Ligue 1 - Francia

3:00 p.m. Lille vs. Metz – Star +

LigaSmatbank - España

3:00 p.m. Cartagena vs. Real Valladolid – DirecTV Sports 610 y 1610

Primera Nacional Argentina

3:00 p.m. Agropecuario vs. Estudiantes RC – TyC Sports

5:15 p.m. Instituto vs. CA Alvarado – TyC Sports

7:30 p.m. Defensores Belgrano vs. Temperley – TyC Sports

Primeira Liga - Portugal

3:15 p.m. Boavista vs. Benfica – GolTV, GolTV Play

Campeonato Uruguayo

6:00 p.m. Cerro Largo vs. Plaza Colonia – GolTV Play

LigaPro - Ecuador

7:00 p.m. Emelec vs. Macará – Star +, GolTV

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Morelia vs. Cancún FC

Liga MX - México

10:00 p.m. FC Juárez vs. Santos Laguna – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, DirecTV Sports en los canales 610 y 1610, GolTV, GolTV Play y TyC Sports.

